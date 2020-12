Nuovo pediatra a Verzuolo e Venasca dal 21 dicembre

Il 21 dicembre prenderà servizio con incarico temporaneo la pediatra di libera scelta Roberta Risso che fornirà assistenza ai bambini in precedenza in carico alla Dott.ssa Gallina Paola ed attualmente seguiti provvisoriamente dalle Dott.sse Chiapello Nadia, Postini Anna Maria e Lorenzati Anna, che si ringraziano per la preziosa collaborazione.

L’attività della Dott.ssa Risso verrà svolta su appuntamento (351/8312544) negli orari e sedi sotto riportati:

VERZUOLO - P.za Willy Burgo n. 4 mercoledì 14,00-17,00 e giovedì 9,00-12,00

VENASCA - Via Favole n. 10 lunedì 15-18; martedì 9,30-12,30; venerdì 9,30-12,30

Si precisa che, a decorrere da tale data (21 dicembre) gli assistiti in precedenza in carico alla Dott.ssa Gallina verranno assegnati temporaneamente d’ufficio alla Dott.ssa Risso Roberta, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro Pediatra con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.