Valle Stura, i Covid-positivi sono 21: undici solo a Vignolo

Sono 21 in totale - secondo il bollettino realizzato ieri (14 dicembre) dall'Unione Montana in collaborazione con la Croce Rossa e l’AIB Protezione Civile, tramite il Centro Operativo Intercomunale - i Covid-positivi riscontrati sul territorio della Valle Stura.

Il COI ribadisce come la situazione richieda la massima attenzione da parte di tutti, e richiama con forza a non sottovalutare mai gli eventuali sintomi: "Inoltre, dato l’avvicinarsi delle festività, si richiede a tutti un grande senso di responsabilità allo scopo di non vanificare gli sforzi finora fatti".