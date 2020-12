100 miglia Monviso: l’avventura ha inizio, aperte le iscrizioni

Oggi, martedì 15 dicembre sono state aperte ufficialmente le iscrizioni per il weekend sportivo di portata internazionale, dedicato alla corsa intorno al Re di Pietra: la 100 miglia Monviso, il Trail intorno al Monviso e un Vertical.Le tre gare podistiche sono in programma il prossimo anno dal 23 al 25 luglio.

Il lancio "social" la scorsa settimana ha catturato il pubblico italiano e straniero, comunicano gli organizzatori: "Oltre 60.000 persone raggiunte sul canale Facebook con i primi 5 post, quasi 600 mi piace, un video trailer che in dodici ore ha superato le 35.000 visualizzazioni".

Stanno rispondendo alla sfida che coinvolge due vallate alpine, decine di Comuni tra le Valli Varaita e Po e la pianura saluzzese, numerosi sportivi ed atleti italiani e francesi.

Il via alle iscrizioni sul sito | https://www.100migliamonviso.eu/.

La comunicazione ufficiale del via della tre giorni “Monviso” è stata aperta con le parole d’augurio di due grandi podisti Marco Degasperi (5 volte Campione del Mondo di Corsa in Montagna)e Franco Collè, Campione della Corsa in Montagna e vincitore di due Tor des Géants: “ Siamo rimasti veramente colpiti dalla grande passione e dalla grande motivazione che muove gli organizzatori di questa gara.. A nostro avviso questi sono gli ingredienti principali per riuscire a organizzare un evento sportivo importante. Il Monviso e i sentieri che lo lambiscono sono la perla di questa manifestazione, ma sapranno sorprendere anche le vallate con scorci suggestivi e vista mozzafiato".

Il progetto di sport Terres Monviso”oltre 160 km di sentieri è organizzato dal Comune di Saluzzo, Parco del Monviso, Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita quali promotori, la Fondazione Bertoni in qualità di ente organizzatore, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront.

"Il nostro – spiegano - è un territorio che ama la corsa, in particolare la corsa in montagna, e che già oggi presenta tanti e diversi eventi, alcuni oramai storici. Un territorio che negli ultimi anni ha ospitato importanti gare legate alla Corsa in Montagna. Ecco perché abbiamo deciso di andare oltre noi stessi e costruire gare che alternano percorsi corribili e caratterizzate da ampie vedute a passaggi suggestivi, ripidi e impegnativi”.

Per la manifestazione si cercano volontari.

Altre info sul sito: www.100migiamonviso.eu e pagina facebook