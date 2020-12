Daniele Ermanno Bianco, l'omicida di Barge, di nuovo a processo: condannato ad 1 anno di reclusione e 2 mesi di arresto

Furto, tentato furto, entrambi aggravati, e detenzione illecita di armi: queste le accuse a carico di Daniele Ermanno Bianco a processo davanti al Tribunale di Cuneo. I fatti contestati si sono verificati a Barge nel novembre 2017.

A costituirsi parti offese per i primi due capi d’accusa due cebani, rispettivamente proprietari di abitazioni situate in zone isolate dal centro urbano. In entrambi gli episodi i due uomini, residenti altrove, si trovavano lontani dalle loro seconde case.

In riferimento all’accusa di furto, aggravato, D.E.Bianco è passato per la cantina e sfondando una finestra, si è introdotto nell’abitazione dell’uomo portando via alcuni oggetti. Bottino del colpo: una carriola, alcuni attrezzi da muratore, una motosega, un decespugliatore e un piccone.

Nel secondo episodio di tentato furto invece , anch'esso aggravato, l’imputato si è ‘limitato’ a scavalcare, armato del piccone sottratto in precedenza, la recinzione che costeggia l’abitazione dell’altra parte offesa, senza peró portare via nulla.

Ad incastrare l’uomo, il filmato delle videocamere di sorveglianza prodotto dalla vittima del tentato furto, in cui lo si vede “con in mano un piccone che corrisponde a quello rubato dall’altra casa. Pacifico è l’utilizzo del suddetto strumento utilizzato per sfondare la finestra dell’abitazione dove è avvenuto il furto”.

Nel novembre 2017 era stata effettuata una perquisizione nella casa dell’imputato. Gli inquirenti, avendo trovando una sciabola in camera da letto, l’avevano denunciato per la sua detenzione illecita in quanto ‘arma bianca soggetta a denuncia’.

Il p.m., tenendo conto della recidiva, ha chiesto al giudice di condannare l’uomo a 7 anni e 9 mesi di reclusione e al pagamento di 1800euro di multa.

D.E.Bianco, attualmente in carcere, è stato condannato in primo grado a 1 anno di reclusione per furto, a 2 mesi di arresto per il furto tentato riqualificato nel reato di violazione di domicilio e assolto per la detenzione illecita di armi.