Il Grandis di Cuneo si presenta: secondo appuntamento on line

Parlare di orientamento nel momento storico che stiamo attraversando non è sicuramente cosa semplice: le nostre abitudini, consuetudini, priorità e addirittura il nostro vocabolario sono stati stravolti da un nemico invisibile che non facciamo che nominare.

Malgrado tutto il futuro è nei nostri ragazzi che, in questo periodo, si trovano dinnanzi ad un grande scelta: che scuola frequenterò il prossimo anno? Qual è la scuola più adatta per mio figlio/a? Quale istituto saprà dargli solide basi per un sereno futuro?

Rispondiamo adesso a 5 semplici domande che ci permettono di apprezzare meglio una tra le scuole più apprezzate di Cuneo: il Grandis.





Che cos’è il Grandis?

Il Grandis è un’importante realtà scolastica della città di Cuneo che lavora mattina, pomeriggio e sera con giovani e adulti.

Attualmente vanta oltre 1.200 studenti e ha l’onore di ospitare uno dei più numerosi dipartimenti di sostegno che lavora ogni giorno per l’inclusione scolastica oltre a corsi serali che permettono a studenti adulti di continuare a sognare concretizzando dei veri cambiamenti. Questa scuola crede nelle infinite potenzialità umane che non si limitano alla meravigliosa energia giovanile dei ragazzi ma che guarda alle risorse mature degli adulti che, ancora di più in un momento storico come questo, sono necessarie per una riaffermazione nella società attraverso passaggi di ricollocamento.

Al Grandis c’è posto per tutti, ad ogni età; aiutiamo a costruire un futuro, a riorganizzare un percorso e a trovare il giusto equilibrio nel cambiamento. Il nostro motto è: “ non avere paura, non è mai troppo tardi”.

Perché scegliere il Grandis?

Scegliere il Grandis significa dare fiducia ad una realtà che quotidianamente, attraverso il lavoro di tanti operatori, si spende per ripensare la scuola alla luce delle caratteristiche della società attuale in continua e rapida evoluzione.

Il nostro sistema chiede alla scuola, nella propria figura di istituzione pubblica, di farsi carico di un’importante responsabilità educativa. Il Grandis porta questa responsabilità con grande fervore insieme all’altra enorme istituzione: la famiglia, che in questo momento risulta sempre più multiforme. Ma il valore che nella nostra scuola è un fondamento è la bellezza della diversità. Le famiglie che la società definisce “al plurale”, famiglie ricomposte, famiglie monogenitoriali, famiglie allargate, monosessuali ecc, per noi sono semplicemente valori famigliari e quindi bellezza. Valorizzare la diversità significa aprire al futuro senza pregiudizi nè rigidità che, sul lungo termine, frenano la vita.

Che cosa si studia al Grandis?

Il Grandis di oggi offre la possibilità reale a tutti di scegliere la propria carriera consapevolmente, al momento giusto e soprattutto permette variazioni di percorso. Come si può pensare di pretendere da un fanciullo di poco più di un decennio di esperienza di compiere scelte che influenzeranno rigidamente il suo futuro? Questo non è il Grandis. Noi abbiamo organizzato una scuola flessibile con tanti indirizzi, tanti percorsi attraverso anche qualifiche professionali. Il talento di ognuno passa dalla passione interiore che va ascoltata, coltivata e fatta emergere. Noi accogliamo ragazzi che esplorano, attraverso la nostra offerta formativa, diversi percorsi e si realizzano attraverso mestieri, carriere e successi formativi.

Dal Grandis si affacciano al mondo preparati professionisti specializzati, artigiani, imprenditori, giovani diplomati nei settori economici, turistico, ottici e ambito socio sanitario oltre a manager e professionisti che continuano la propria vita all’Università o scelgono carriere militari. Insomma il Grandis è prima un porto sicuro e poi una rampa di lancio.

Qual è la parola d’ordine del Grandis?

Il Grandis è una comunità, una squadra e non può avere una sola parola d’ordine. Ci piace di più pensare ad una serie di parole dalle quali si tragga un percorso… per esempio: Coraggio, Perseveranza, Comunità, Sostenibilità, Tolleranza, Pace e Futuro.

Se si dovesse associare un’immagine al Grandis, quale sarebbe?

Sicuramente un lungo treno con tantissimi vagoni che fa fermate in ogni dove. Chiunque può salire, cambiare carrozza, scendere temporaneamente e poi ripartire.

Vuoi informazioni sul Grandis e sui suoi indirizzi? Scrivi a: orientamento@grandiscuneo.it

Oppure contatta la scuola al numero 0171-692623 e chiedi dei docenti:

- Bellino Stefano

- Odisio Paola

- Paoletti Isabella

- Paoletti Luca

- Sartori Monica

Di seguito i corsi attivati presso il “Grandis” che sono tutti quinquennali

L’IPSMAT offre la possibilità di ottenere una Qualifica Professionale alla fine del terzo anno.

Grandis Corso IV Novembre, 16 – Cuneo

- Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

- Indirizzo Professionale Servizi Commerciali

- Indirizzo Professionale Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico

Grandis Succursale di Via Mazzini, 3 Cuneo

- Istituto Tecnico Turismo

Grandis Succursale IPSMAT, Via Cacciatori delle Alpi, 2 Cuneo

- Indirizzo Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica

Per maggiori informazioni: http://www.grandiscuneo.edu.it