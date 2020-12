La "prof ribelle" del liceo di Cuneo scrive a Cirio: "Riuscirete a garantire un duraturo ritorno in presenza dal 7 gennaio?"

Mentre in questi giorni si parla solo di possibili nuove restrizioni in vista delle Festività, dopo che si sono viste folle nei centri cittadini e nelle vie dello shopping in tutta Italia, sembra meno impellente il problema "scuola", rimandato al prossimo 7 gennaio quando, in teoria, si dovrebbe tornare alla didattica in presenza.

Benché non se ne parli, sul come ci sono discussioni e bracci di ferro in atto tra Regione Piemonte e dirigenti scolastici, divisi sulle possibili soluzioni.

Mentre dalla Regione arrivano indicazioni di ritorno sui banchi in orari diversi, con estensioni pomeridiane, i dirigenti spingono invece per un'alternanza di presenza delle classi, puntando quindi alla didattica mista. Uno studente che terminasse l'orario scolastico alle 16 e dovesse rientrare a casa, magari dopo un viaggio di un'ora, cosa piuttosto frequente per chi vive nelle vallate, quando avrebbe il tenpo di studiare?

Al di là delle questioni tecniche e logistiche, c'è poi la grande incognita relativa alla terza ondata, per gli scienziati praticamente certa a gennaio. Il che ipotecherebbe per l'ennesima volta il rientro a scuola, in qualunque modalità.

Sul tema è nuovamente intervenuta la professoressa Sara Masoero, che ormai da un mese fa lezione davanto all'ingresso del liceo scientifico di Cuneo, per ricordare che la didattica in presenza non può essere sostituita, se non per brevi periodi, da quella a distanza.

La sua protesta ha coinvolto anche un'altra insegnante e qualche studente, ma in varie forme ci sono state azioni analoghe in molte altre città d'Italia. La prof ribelle ha scritto al presidente Cirio, evidenziando tutte le criticità che sono emrse in cinque mesi totali di DAD. Da qui la necessità di un ritorno in classe.

Questa la lettera inviata al governatore della Regione Piemonte.



La scelta di chiudere le scuole sta portando ad una pericolosa “normalizzazione” della didattica a distanza, che non dovrebbe mai sostituire quella in presenza (se non per periodi molto brevi), ma anzi, essere di supporto a quest’ultima.

Si è parlato poco di come la didattica digitale integrata non garantisca l’uguaglianza fra studenti, mettendo a rischio il futuro di quelli più deboli. Poco si è parlato della fragilità dei contesti famigliari più poveri e più disagiati dove è più facile la dispersione e l’abbandono scolastico, fino ad arrivare ai casi più gravi di violenza domestica, cresciuta in modo esponenziale durante il lockdown!

La scuola pubblica in presenza non solo è un servizio essenziale, ma è una tutela contro la violenza. Ci ha tristemente colpiti lo sfogo di una mamma durante la nostra azione di protesta: “in casa nostra mia figlia non può seguire regolarmente e serenamente le lezioni a distanza perché mio marito alza continuamente la voce e lei si vergogna che compagni e docenti possano sentire”.

Il tempo per organizzare e tutelare il ritorno in presenza c’è stato, eppure oggi (metà dicembre) stiamo vivendo il quinto mese di didattica a distanza. Di competenza regionale sono tutte quelle strategie utili per la ripresa e soprattutto per il mantenimento in presenza della didattica:

Potenziamento dei mezzi di trasporto

Ingressi scaglionati

Estensione dell’orario su mattina e pomeriggio

Assunzione di personale docente

Utilizzo di altri o nuovi locali per evitare il sovraffollamento

Velocità di tracciamento per i casi positivi e una migliore gestione a livello classe di questi ultimi, evitando la quarantena dei docenti per contatto casuale.

La nostra domanda è: riuscirete dal 7 gennaio 2021 a garantire un DURATURO RITORNO IN PRESENZA?

Sottrarre ad un giovane il diritto ad una buona istruzione è il primo passo per impedirgli di diventare un cittadino libero in grado di autodeterminarsi.

Concludendo, vogliamo ricordare che tutte le forme di protesta pacifiche che si sono svolte e continueranno a svolgersi nelle piazze e di fronte alle scuole italiane medie e superiori, non sono fatti isolati, ma AZIONI RISOLUTE E SOLIDALI che continueranno fino a che non si rientrerà in classe e, nel caso, riprenderanno di fronte ad una nuova chiusura.

La scuola deve essere tema prioritario sempre. Non può e non deve più essere la prima attività ad essere chiusa e l’ultima ad essere aperta in una situazione di emergenza epidemica!