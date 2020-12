TIMEOUT: Il punto sul campionato di pallavolo femminile di Serie A2 (Gir. Ovest):Roma e Pinerolo a segno. Lpm Bam Mondovì "bella da far girar la testa"! Prima vittoria del Montale

L’Acqua & Sapone Roma supera in trasferta la Futura Busto Arsizio (0-3) e consolida il primato in classifica. Le giallorosse soffrono solo nel primo set, ma poi chiudono in scioltezza i restanti parziali, grazie anche all’ottima vena di Alessia Arciprete (18). La copolista nelle ultime ore si è rinforzata con l'arrivo da Brescia (A1) dell'esperta Clara Decortes.

Sale al secondo posto l’Eurospin Pinerolo, che contro il Club Italia Crai ottiene la sua sesta vittoria consecutiva. Le “Azzurrine” conquistano il primo set, ma poi sono costrette a cedere sotto i colpi di Zago (20) e compagne. Le torinesi di coach Marchiaro sono distanti cinque punti dalla vetta, ma con una gara in meno rispetto la Roma.

La Lpm Bam Mondovì ottiene a Marsala (0-3) la sua terza vittoria consecutiva in trasferta. Una “tripletta” lontano dal PalaManera che non può lasciare indifferenti, soprattutto se si pensa che è stata ottenuta con merito su campi “pesanti” come quelli di Sassuolo, Roma e Marsala. La vittoria in terra siciliana ha impressionato anche per la “semplicità” con cui le “Pumine” sono riuscite a condurla in porto.

L’impressione è che il lavoro di coach Delmati abbia prodotto quell’equilibrio e quella “costante concretezza” che nelle annate precedenti faticava a vedersi. Gli attuali sette punti di ritardo dal primo posto non spaventano Taborelli e compagne, anche perché il Puma ha giocato tre gare in meno rispetto la Capolista Roma. Insomma, il Mondovì c’è ed ha tanta voglia di scalare la classifica. Ovviamente per le Pumine c’è ancora tanto da lavorare, ma la strada sembra quella giusta.

L’unica vittoria casalinga della giornata la ottiene il Green Warriors Sassuolo. Il 3-0 rifilato all’Hermaea Olbia esprime appieno l’andamento del match, sempre in mano alle “Neroverdi” di coach Enrico Barbolini. Altri 19 punti messi a referto per il gioiellino delle emiliane Ekaterina Antropova. La giovane opposto nata in Islanda, ma che prima di trasferirsi in Italia ed ottenere la nazionalità sportiva italiana, ha vissuto i suoi primi anni in Russia a San Pietroburgo, è sempre più la regina incontrastata della classifica delle migliori opposto della serie A2, con 268 punti ottenuti in 42 set giocati (media 6,38).

Prima vittoria in campionato per l’Exacer Montale. Le “Emiliane” di coach Tamburello, prima vanno sul 2-0, ma poi subiscono il ritorno del Cus Torino, che pareggia i conti e porta il match al tie-break. Il quinto set diventa vietato ai deboli di cuore, con continui capovolgimenti di fronte, fino alla zampata finale che regala la vittoria al Montale. Priva della Aguero, l’Exacer trova in Martina Brina la trascinatrice di giornata con ben 30 punti all’attivo ed una percentuale in attacco del 48%.



Domani pomeriggio, intanto, è in programma Club Italia Crai-Exacer Montale, match valido come recupero della prima giornata di ritorno. Nel prossimo week-end, invece, spiccano le sfide Eurospin Pinerolo-Sigel Marsala (sabato 19 alle 20,30) e Lpm Bam Mondovì-Green Warriors Sassuolo (dom. ore 17). Da segnalare che la gara in programma domenica tra il Cus Torino e il Club Italia, vale come recupero della 7^ giornata di andata. Ecco il consueto quadro dei risultati, la classifica aggiornata ed il prossimo turno:

Il programma della 6^ giornata di ritorno

Sigel Marsala Lpm Bam Mondovì 0-3 Cus Torino Exacer Montale 2-3 F. Busto Arsizio A&S Roma 0-3 Club Italia Crai Eur. Pinerolo 1-3 G. W. Sassuolo Hermaea Olbia 3-0

La nuova classifica

Pos. squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 11 25 2 Eur. Pinerolo 10 20 3 Sigel Marsala 11 19 4 Lpm Bam Mondovì 8 18 5 G. W. Sassuolo 11 18 6 F. Busto Arsizio 12 16 7 Cus Torino 10 13 8 Hermaea Olbia 10 12 9 Club Italia Crai 9 6 10 Exacer Montale 8 3

Il programma della 7^ giornata di ritorno – 20/12/20