Bra, un Natale in rosa ai giardini del Belvedere con l’albero dell’Associazione “Noi come te”

Il Natale di Bra si colora di rosa, come l’Associazione “Noi come te”, punto di solidarietà e di vicinanza alle donne colpite dai tumori del seno. Intorno all’albero decorato ai giardini del Belvedere si respira un’aria di particolare gioia.

Gli addobbi e le decorazioni non sono solo simbolo del periodo più magico dell’anno, ma anche desiderio di ricordare chi non c’è più a causa della malattia e chi ancora sta lottando, con un messaggio: che dentro ognuno di noi è possibile trovare la forza ed il coraggio per sostenere anche le sfide più difficili che la vita ci presenta.

L’altro scopo dell’associazione “Noi come te. Donne operate al seno”, guidata da NormaCostantino, è quello di valorizzare il benessere della paziente in tutte le fasi della malattia, a partire dalla fase del ricovero ospedaliero.

E così, al nosocomio di Verduno queste volontarie dalle mani d’oro hanno allestito anche il presepe. Ma non uno qualunque, è stato realizzato nel reparto di oncologia e servirà per riaccendere la speranza di chi sta soffrendo ed a tutti coloro che, nella ricerca e nelle cure, sono al fianco delle pazienti nella lotta a questa grave forma tumorale. Bella storia, no?