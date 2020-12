Effetto Covid a Bra: Natale senza presepe vivente e novena social per i più piccoli

In via Principi di Piemonte ha preso vita un presepe molto speciale

Natale a Bra senza la magia del presepe vivente che, per la prima volta, viene annullato a causa Covid per l’impossibilità di rispettare le norme sui distanziamenti e sulla necessità di evitare assembramenti.

Gli organizzatori della sacra rappresentazione, che quest’anno sarebbe giunta alla 19ª edizione, non si sono però arresi e hanno trasformato la delusione in occasione di solidarietà. Ed è così che in via Principi di Piemonte, davanti alla Bper banca, ha preso vita un presepe molto speciale.

Ai piedi della Natività si trova, infatti, la cesta della condivisione all’interno della quale si potranno lasciare cibi a lunga conservazione, da destinare alle famiglie braidesi più svantaggiate.

Inoltre, sarà possibile contribuire ai progetti di aiuto per l’emergenza alimentare della Caritas cittadina attraverso offerte all’Iban IT61I0538746040000038505478, intestato all’Associazione Presepe Vivente Braidese.

Ma non finisce qui. Nel buio di questo momento storico senza precedenti, le luci della Novena di Natale sono pronte ad accendersi dal 16 al 23 dicembre in una duplice versione.

L’appuntamento per giovani e adulti è alle ore 21, in presenza, presso la parrocchiale di San Giovanni Battista (escluse le date di sabato 19 e domenica 20 dicembre). Per bambini e ragazzi sarà, alle ore 18, online sul canale YouTube parrocchiebra.it (eccetto domenica 20 dicembre).

Sarà pertanto Natale anche sui cellulari, sui quali si porteranno i segni della festa cristiana, perché questi spazi di vita quotidiana diventino anch’essi luogo di fede e veicoli della buona notizia attraverso parole e condivisioni.

L’iniziativa si lega a quanto scritto da papa Francesco: “La comunicazione concorre a dare forma alla vocazione missionaria di tutta la Chiesa, e le reti sociali sono oggi uno dei luoghi in cui vivere questa vocazione a riscoprire la bellezza della fede, la bellezza dell’incontro con Cristo. Anche nel contesto della comunicazione serve una Chiesa che riesca a portare calore, ad accendere il cuore”.