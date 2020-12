Svista grafica gioca brutto scherzo all'assessore regionale Marco Gabusi

Una svista grafica, che nel momento in cui scriviamo queste righe è già stata prontamente corretta, ha giocato un bruttissimo ‘scherzo’ a Marco Gabusi, attuale assessore regionale alla Protezione Civile e già sindaco di Canelli per due mandati.

Questa mattina, infatti, è comparsa sula sua pagina Facebook un’immagine che – pur finalizzata a promuovere un bando volto a finanziare progetti di accoglienza per minori covid positivi asintomatici e paucisintomatici – riportava in rosso nell’intestazione, con ogni probabilità ripresa da una precedente grafica, “Contributi per gestione rifiuti urbani”.



Un palese refuso, che certamente non rappresenta in alcun modo il pensiero dell’assessore o dei suoi collaboratori, che però non è sfuggito agli utenti più attenti del diffusissimo social network.