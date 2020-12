I mercoledìVeg di Ortofruit. Oggi prepariamo la deliziosa torta di zuccacao

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

La zucca Delica è tra le più amate dagli italiani, per questo in testa ai consumi grazie alla sua forma contenuta e alla sua polpa estremamente dolce e delicata, straordinariamente versatile in cucina. Anche il suo profilo nutrizionale è interessante: ricca di caroteni dalle proprietà antiossidanti e anti infiammatorie, è un pool di minerali, vitamine e fibre che aiutano a riequilibrare la flora intestinale.

TORTA ZUCCACAO. Una torta bicolor perfetta per iniziare bene la giornata grazie alla presenza della vitamina A della zucca, dei carboidrati a lento assorbimento della farina integrale e dei sali minerali del cacao. Un buongiorno che dà la carica insieme a tanta leggerezza!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi 1 ora Ideale per… la colazione

Ingredienti (4 persone)

300 g di zucca

150 g di farina tipo 0

150 g di farina integrale

120 g di zucchero

150 ml bevanda vegetale di soia (latte di soia)

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento 1. Pulite la zucca, tagliatela a tocchetti e fatela cuocere al vapore per 10/15 min. 2. Schiacciate la polpa cotta della zucca fino ad ottenere una purea, quindi aggiungete lo zucchero, le farine setacciate, il latte e il lievito

3. Dividete l’impasto ottenuto in 2 metà e, in una, amalgamate il cacao in polvere 4. Versate e ricompattate il composto nella teglia e fatelo cuocere in forno caldo a 180°C per 45 minuti

Se avanza? Tagliatela a cubetti e componete uno strato in un bicchiere, poi bagnatelo con un po’ di liquore all’amaretto, quindi componete un secondo strato con della panna vegetale zuccherata e ripetete ancora una volta la stessa stratificazione, terminando con del cacao in polvere, per ottenere un dolce a strati variegato!