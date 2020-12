Positiva al Covid giorni dopo il marito: "I nostri bambini costretti a una quarantena di 47 giorni!"

Riceviamo e pubblichiamo.



A proposito di quarantena per Covid, volevo rendere noto il caso della nostra famiglia.

Il 19 novembre mio marito accusa febbre, il medico gli prescrive un tampone che effettua il 22 novembre.



Nel frattempo i nostri bambini, che frequentano l’asilo e la prima elementare, vengono tenuti a casa per precauzione, mentre io, essendo infermiera ed essendoci carenza di personale, il giorno successivo effettuo un tampone (negativo) e vado al lavoro.



Mi isolo comunque da mio marito, che però deve badare ai bambini, mentre io sono al lavoro e loro a casa da scuola, quindi l’isolamento non viene mantenuto.



Nel frattempo mio marito viene più volte contattato dal Sisp dell’Asl Cn1 per l’isolamento e fa presente il nostro caso. Io a tutti gli effetti non vengo contemplata dal Sisp nelle misure di isolamento che ci vengono inviate.



Il 27 novembre (venerdì sera) il tampone di mio marito risulta positivo. Lunedì 30 novembre effettuo un altro tampone e in attesa di risultato vado a lavorare. Il 2 dicembre arriva il risultato del mio tampone (positivo) ed entro in quarantena anch’io.



Intanto riceviamo la documentazione per la quarantena che, per mio marito, risulta conteggiata dall’insorgenza dei sintomi, per i bambini dalla data del referto del tampone (cioè 8 giorni dopo). In breve: mio marito risultava “libero” dal 11 dicembre (senza tampone di controllo), i bambini dal 12 dicembre (e già qui c’è un’incongruenza).



Il 10 dicembre veniamo nuovamente contattati dal Sisp e mio marito fa presente il mio caso. A questo punto il medico dichiara che la quarantena di mio marito termina comunque il giorno 10 alle ore 24, mentre i bambini vengono allacciati al mio tampone.



Chiedo a questo punto come devo comportarmi per il termine della loro quarantena. Mi viene detto che terminerà comunque il 21 dicembre, ma rimaniamo d’accordo che li contatterò per segnalare l’esito del mio tampone effettuato il 14 dicembre.



Il 15 dicembre provo a chiamare tutto il pomeriggio, ma nessuno risponde alle mie mail e ai numeri che mi avevano detto di chiamare.



Il mattino successivo, 16 dicembre, provo un altro numero che mi ha dato un collega. Una signora gentile mi dice che passerò le informazioni al medico e mi farà richiamare. Un’ora dopo vengo contattata da questo medico, che non ricordava il mio caso (cosa assolutamente giustificabile), ma non ha traccia del mio tampone. Spiego la situazione, mi viene risposto che non può chiudere il caso perché il mio tampone è ancora positivo (la settimana precedente mi aveva detto che me l’avrebbe chiuso in ogni caso).



Provo quindi a contattare il medico responsabile del Sisp, che mi risponde al telefono. Segnalo il mio caso. Faccio presente che conosco almeno due casi in cui, dopo 14 giorni con familiare convivente con tampone positivo, i bambini sono stati liberati dalla quarantena. Mi viene detto che sono stati due errori (nella mia statistica personale fa 100% di errore, lo faccio notare ma sorvolo sulla risposta) e che non è la normalità.



Mi viene anche detto che adesso le cose cambieranno e che la quarantena non sarà più 21 giorni (e non 14 dei casi sopra citati), ma 21+14, perché comunque i bambini potrebbero essersi infettati il 20° giorno e quindi dovranno restare altri 14 giorni isolati per non infettare i compagni.



Chiedo a questo punto di fare un tampone ai bambini in contemporanea col mio prossimo, che farò il 18. Mi dicono che non servirà a niente perché i bambini saranno legati all’esito del mio.



Spiego che io in teoria dal 21 dicembre potrò tornare a lavorare e quindi se i bambini saranno legati ad ulteriori 14 giorni di quarantena vorrei sapere come devo comportarmi.



Io vorrei soltanto che i bambini potessero esercitare il loro diritto ad andare a scuola! Stanno perdendo la socialità e il diritto di imparare al pari degli altri!



I bambini ad oggi sono a casa da 27 giorni, ma se saremo costretti a seguire le ultime direttive che mi ha comunicato oggi il direttore del Sisp arriveremmo a 47 giorni!

Per fortuna stiamo tutti bene... ma soltanto fisicamente!



