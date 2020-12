L'amministrazione comunale di Beinette ringrazia i collaboratori Carmelo Pisano e Marian Kabashi, inseriti nella squadra manutentiva attraverso progetti regionali di pubblica utilità e cantiere di lavoro, per le opere di manutenzione che stanno portando avanti nel centro cittadino.

In questi giorni, in particolare, dopo aver riattato il porfido nelle vie centrali del pese, ora stanno procedendo all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in corrispondenza dei passaggi pedonali.