Anche a Cuneo scioperano gli addetti alla vigilanza il giorno della vigilia: "Contratto fermo da cinque anni nell'indifferenza di tutti"

Incroceranno le braccia nel giorno della vigilia di Natale gli addetti alla vigilanza in tutta Italia. Anche a Cuneo è stato proclamato lo stato di agitazione indetto dalle tre sigle confederali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

I tre segretari provinciali hanno incontrato nella mattinata di ieri, martedì 15 dicembre, il prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo per esporre le motivazioni che hanno portato all'iniziativa sindacale anche sul territorio cuneese.

Tra le cause c'è il rinnovo contrattuale di categoria bloccato da 5 anni (il CCNL, sostengono i sindacati, è scaduto il 31 dicembre 2015) oltre a una mancata risoluzione nell'ultimo incontro tra parti sociali e associazioni datoriali che si è svolto l'11 dicembre scorso. Per questo motivo anche in provincia di Cuneo è stata disposta per la categoria una una giornata di astensione dal lavoro per tutti i turni il 24 dicembre e per tutto il personale del settore operante nel territorio.

"Prendiamo atto che le associazioni datoriali - scrivono Ivan Infante (Filcams), Alessandro Lotti (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs) - sono del tutto indifferenti allo stato di enorme disagio originato dal mancato rinnovo del CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari. Abbiamo consegnato al Prefetto di Cuneo una lettera nella quale abbiamo illustrato dettagliatamente le motivazioni che hanno portato a tali scelte. La stessa si è impegnata a inviare immediatamente la nostra missiva alla sede centrale del Governo."



Al momento in Granda non sono previsti presidi sindacali con i lavoratori.