Consiglio comunale in seduta telematica a Bra convocato il 22 dicembre

Torna a riunirsi in modalità telematica il Consiglio comunale di Bra. Il presidente Fabio Bailo ha convocato la seduta per le 17 del 22 dicembre 2020. L’assemblea sarà chiamata a discutere una variazione al bilancio di previsione e a procedere alla ricognizione delle partecipazioni del Comune.



Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link. (https://www.youtube.com/user/comunebra).

Tra gli ordini del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente, variazione al bilancio di previsione finanziario (Bpf) 2020-2022 e la ricognizione ordinaria delle partecipazioni sula base del Testo Unico Società Partecipate.