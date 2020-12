Forbes: Giovanni Ferrero chiude il 2020 con un patrimonio cresciuto di 3 miliardi di dollari

Più 3 miliardi in otto mesi. Sarebbe questa, parlando di dollari, la crescita fatta registrare dal marzo scorso a oggi nel patrimonio netto di Giovanni Ferrero.

Ad azzardarlo l’edizione italiana della testata "Forbes", rivista economica Usa conosciuta nel mondo per le sue annuali classifiche sui Paperoni del pianeta.

Nell’aggiornare come le personalità più ricche del Bel Paese si apprestino a mandare in archivio un’annata che in tutto il mondo verrà invece ricordata come una delle più tragiche della storia recente – non soltanto per il suo portato di vittime e sofferenze, ma certo anche dal punto di vista economico –, "Forbes" attinge ai dati della sua "Real Time Billionaire", spiegando come da marzo a oggi i nostri connazionali che hanno la fortuna di disporre di un patrimonio personale superiore al miliardo di dollari siano innanzitutto cresciuti di numero, passando dai 36 di questa primavera (con una ricchezza "combinata" di 125,6 miliardi) agli odierni 40 (per un totale di 182,1 miliardi).



Venendo ad Alba, non solo il presidente esecutivo della multinazionale dolciaria famosa nel mondo per la Nutella e non solo si conferma alla testa di questo fortunato parterre, ma secondo le classifiche della rivista lo farebbe in forza di un patrimonio personale passato dai 24,5 miliardi di dollari di marzo agli attuali 27,5 (al cambio odierno 22,56 miliardi di euro).



Dove risiedano le ragioni della crescita non è in realtà dato sapere, o almeno "Forbes" non lo dice, limitandosi a registrare come nello scorso ottobre la società di Alba sia stata protagonista dell’ennesima acquisizione industriale, che le ha consentito in questo caso di mettere le mani sullo storico produttore inglese di biscotti "Fox’s".



Ancora più considerevole la crescita che la stessa fonte giornalistica attribuisce all’industriale veneto degli occhiali Leonardo Del Vecchio. Il patron di EssilorLuxottica, in questi mesi salito agli onori delle cronache per l’operazione che ha visto la sua finanziaria lussemburghese entrare nel capitale di Mediobanca con una quota del 10%, viene ora accreditato di ricchezze passate dai 16,1 miliardi di marzo agli odierni 24,7 miliardi.



Terza Massimiliana Aleotti, proprietaria della società farmaceutica Menarini, che con un patrimonio netto di 10,6 miliardi si conferma come la donna più ricca d’Italia (sono 8 le rappresentanti del gentil sesso in classifica), piazzandosi davanti a Stefano Pessina, ormai ex amministratore delegato della compagnia farmaceutica statunitense Walgreens Boots Alliance (sceso da 10,2 a 8,6 miliardi) e allo stilista Giorgio Armani, quarto anch’egli con una fortuna considerevolmente accresciuta: da 5,4 a 8,9 miliardi.



Un balzo in avanti che ricorrerebbe anche nei conti bancari di altri illustri industriali di casa nostra. E’ il caso di Giuseppe De’ Longhi, divenuto 9° con un patrimonio di 4,7 miliardi (a marzo erano 3). E anche di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, accreditati in 11ª e 12ª posizione con ciascuno 4,6 miliardi di dollari, contro i 2 di pochi mesi fa. Oppure di Remo Ruffini, patron di Moncler, fresco dell’acquisizione del marchio Stone Island, acquistato per 1,5 miliardi: a marzo lo si stimava 22° con "appena" 1,8 miliardi, ora ha scalato cinque posizioni e di miliardi ne possederebbe 3,4 miliardi.



Tra i debuttanti, si segnala il caso di Sergio Stevanato (1,8 miliardi), presidente dell’omonimo gruppo familiare, che a Piombino Dese si occupa di packaging medicale. Un’azienda che oggi rappresenta il secondo più grande produttore al mondo di fiale di vetro. A giugno Stevanato avrebbe vinto un contratto per la fornitura di 100 milioni di flaconcini in vetro in grado di riempire 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19.