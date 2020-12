Fossano: il 1’ Regimento Artiglieria da Montagna parte per il Kosovo, il sindaco consegna loro una pergamena

Si è svolto oggi, mercoledì 16 dicembre, nella sala Rossa del Comune l’incontro che ha visto impegnato il sindaco Dario Tallone e la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi, nell’incontrare il Colonnello Francesco Maioriello, Comandante del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, di stanza alla caserma Perotti di Fossano.



«L'incontro è stata l'occasione per un saluto prima della partenza del Comandante per una missione di pace in Kosovo oltre al il consueto scambio di auguri di Natale» spiegano il primo cittadino e la presidente che hanno consegnato al Colonnello Maioriello una pergamena a nome della città quale augurio per detta Missione.