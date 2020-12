Genola: raccolte più di 300 scatole di Natale per allietare le festività di chi è solo o in difficoltà

“Genola ha una marcia in più” così inizia il post su Facebook del sindaco Flavio Gastaldi nel comunicare che la città di Genola ha raccolto più di 300 scatole di Natale. L’iniziativa è volta ad allietare tutte quelle persone sole o che versano in stato di difficoltà.



La raccolta è stata coordinata da Alice Cavallo per conto del Cav di Fossano mentre la consigliera Annina Pettè si occuperà della distribuzione con il consorzio Monviso Solidale e con la Caritas. “Genola ha un cuore grande così” ha concluso poi il primo cittadino.