Gli auguri del sindaco di San Michele Mondovì: "Che questo Natale diverso ci aiuti a riscoprire i valori più profondi"

Il Natale 2020 sarà certamente diverso a causa dell'emergenza sanitaria e, anche se molte delle tradizioni a cui siamo abituati cambieranno, il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, ha voluto rivolgere un momento di riflessione e vicinanza a tutti i suoi concittadini, cercando di guardare con speranza al futuro e ringraziando tutti coloro che hanno operato in prima linea per la battaglia al Covid.

"Carissime Concittadine, Carissimi Concittadini,

Siamo a conclusione di un anno che ci ha messo a dura prova a causa di questa pandemia che non ci da tregua e, durante la quale, tante persone hanno perso i propri cari, senza riuscire nemmeno a dare loro un ultimo saluto dignitoso.

Penso agli anziani, specialmente quelli soli in casa con gli affetti distanti, agli ospiti della Casa di Riposo che sono rimasti isolati nella struttura dal mese di febbraio senza avere avuto la possibilità di abbracciare i loro cari, ma allo stesso tempo un plauso va ai Dipendenti e alla Direzione della struttura che stanno dando dimostrazione di svolgere un servizio esemplare sia a livello professionale che affettivo sostituendosi ai parenti.

Alcune nostre attività commerciali sono state messe a rischio chiusura ma hanno stretto i denti dimostrando tenacia e capacità di adattamento.

Penso al mondo della scuola con gli alunni costretti a lezioni a distanza, dove sono venuti a mancare i momenti di aggregazione, la socializzazione, lo sport e le attività ludiche, indispensabili in questa fase di crescita. Penso alle numerose famiglie in difficoltà economiche per la disoccupazione crescente, a causa delle chiusure di aziende ed esercizi commerciali e per la diminuzione degli stipendi legate alla cassa integrazione.

Ringrazio i nostri Medici di base, che sono riusciti a stare vicino ai loro pazienti, l’ASL CN1, i dipendenti comunali, le Forze dell’Ordine, la Parrocchia che con i Sacerdoti ha collaborato nell’interesse della collettività e tutte le Associazioni di volontariato che sono state disponibili in questa situazione, con particolare riferimento alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, agli Alpini, all’Auser, alla Caritas.

Ormai siamo in prossimità del Santo Natale che sarà molto diverso dagli altri, ma auspico sia ugualmente ricco di affetto chiedendo in dono la sconfitta della pandemia sperando che queste festività possano veramente farci riscoprire valori più profondi e umani permettendoci di superare le divisioni, gli odi e i rancori che spesso accompagnano la nostra quotidianità.

Auguro un felice Natale e un 2021 sereno e in salute!"

Domenico Michelotti