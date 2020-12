Il nuovo cda MIAC si presenta all'amministrazione di Cuneo: "Proponiamo un nuovo piano industriale, incentrato sull'innovazione"

Proseguono gli incontri tra l’amministrazione comunale del capoluogo e le società partecipate facenti parte del “Gruppo Comune di Cuneo”: ieri sera (15 dicembre) la I^ commissione consiliare ha incontrato i rappresentanti del nuovo cda del MIAC (partecipata dal Comune al 36%) – entrato in funzione lo scorso 14 luglio - , ovvero il presidente Marcello Cavallo, il vicepresidente Enzo Tassone, Mauro Danna, Gabriella Martini e Raffaella Giuliano.

Un gruppo che, nelle parole del sindaco Federico Borgna, “ha il compito importante e complesso di redigere un piano industriale forte per il rilancio della società, che in questi anni ha vissuto una fase di riequilibrio e risanamento seguita da una d’investimento forte che l’ha vista acquisire il Polo regionale d’innovazione agroalimentare”. “Negli ultimi anni, con la mancanza del finanziamento regionale ai Poli, i bilanci si sono dimostrati in sofferenza ma la struttura è unanimamente riconosciuta da tutti i soci come molto importante per il territorio cuneese e piemontese – ha assicurato ancora il sindaco - : il lavoro che s’intende portare avanti delinea un percorso ambizioso ma, soprattutto, realizzabile”.

- L’ATTIVITA’ DEL MIAC

Il piano industriale del MIAC è stato presentato dal presidente Cavallo con alcune slides e nella forma di un piano strategico generale già illustrato ai soci nell’assemblea del 27 novembre scorso. Nella stesura a guidare il cda è stato un grande pragmatismo: “Inutile presentare un libro dei sogni non concretizzabile – ha detto Cavallo - , vogliamo provare a fare qualcosa di concreto”.

Al centro del programma la centralità della filiera agroalimentare per il nostro territorio, la funzione del MIAC come centro di coordinamento delle realtà di comparto e per la realizzazione di progetti e servizi dedicati al supporto dei sistemi produttivi, logistici ed economici, e la ricerca continua di soluzioni dedicate e specifiche; gli obiettivi, l’integrazione e il consolidamento del ruolo del MIAC, la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare, l’attrazione di nuove realtà produttive e commerciali e, soprattutto, la costruzione di un vero e proprio HUB di settore.

“Stiamo completando il lavoro di revisione dei costi della società – ha specificato Cavallo - . Non che prima non lo si facesse ma il periodo pandemico e la riduzione dell’attività hanno inciso anche su questo aspetto; grave è stato l’impatto del Covid sulle aziende di settore ed è responsabilità del MIAC intervenire in questo momento di criticità elaborando visioni più ampie per il futuro. Serve innovare e trovare soluzioni diverse dalle solite: lo possiamo fare diventando un HUB per il settore e sfruttando la presenza del Polo agroalimentare per supportare le circa 200 aziende associate su tematiche come la tracciabilità dei prodotti e per intercettare e catalizzare varie tipologie di fondi”.

I progetti del MIAC attualmente in corso riguardano le buone pratiche di sviluppo sostenibile nelle aziende agroalimentari (Alpimed Innov, finanziato con fondi Alcotra, in sinergia con la Camera di Commercio di Cuneo), l’identificazione di sistemi innovativi per la tracciabilità (SMAQ – Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità, finanziato dalla Fondazione CRC), la sperimentazione di tecniche innovative per il confezionamento e la conservazione dei prodotti (NutraCore, finanziato dalla piattaforma bioeconomia della Regione) e lo sviluppo del modello “B2B” tra agricoltura e commercio di prossimità (Foodride, in partenariato con ASCOM Savigliano e UniTO e con finanziamenti dal PSR).

Obiettivi a breve termine della governance MIAC sono la vendita dei terreni inseriti nel PEC e non strategici (il cui bando scadrà l’11 febbraio 2021), la redazione di un nuovo accordo decennale per la gestione del macello con l’Old Bear, il recupero dei crediti insoluti, la conclusione dei lavori sul reparto di sezionamento del macello (da cui si ricaveranno ulteriori 2.000 euro di affitto mensili), il trasferimento di servizio di lavaggio dei camion che si realizzerà probabilmente al termine dell’estate e la costante comunicazione e promozione delle varie attività messe in campo.

“Si sta lavorando, poi, sull’evoluzione del mercato bovino, pesantemente ridimensionato dal Covid – prosegue Cavallo - , ed è nostra intenzione tentare l’opzione finora inesplorata di un mercato che viva sull’online. Vogliamo poi integrare e valorizzare nuovi servizi che uniscano le specificità del mercato a quelle del macello e organizzare eventi multisettoriali locali, nazionali e internazionali”.