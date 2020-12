La ferrovia delle meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza è il "luogo del cuore del FAI"

La ferrovia delle meraviglie, la Cuneo-Ventimiglia-Nizza è prima in classifica tra i luoghi del cuore del FAI. Non si vota più, il concorso si è chiuso ieri 15 dicembre a mezzanotte.

Il castello di Sammezzano, in provincia di Firenze, dopo aver più volte superato la ferrovia, in un testa a testa davvero appassionante, è stato battuto con un distacco di oltre 3000 voti. La storica linea ferrata ha totalizzato infatti 57.794 preferenze, piazzandosi al primo posto provvisorio nella graduatoria dei luoghi più votati.

Al secondo posto c’è il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello, in provincia di Firenze, con 54.711 voti e, al terzo il Castello di Brescia, con 35.049. Voti che, però, dovranno essere completati con quelli cartacei e, solo all’inizio del 2021 si conoscerà la classifica definitiva. Per ora la ‘Ferrovia delle Meraviglie’ è prima e ci si augura, ovviamente, che anche i voti non digitali possano mantenere la posizione d’elite della classifica.

Ricordiamo infatti che la classifica non è definitiva, perché manca il conteggio dei voti cartacei, che potrebbero sovvertire il verdetto. Quello definitivo arriverà solo a febbraio prossimo.

Ma stando ai soli voti digitali, la ferrovia è il "luogo del cuore del FAI 2020".

Un successo immenso, un grande gioco di squadra, un riconoscimento nazionale per questa ferrovia che mai come ora è fondamentale per il territorio. Resta, al momento, l'unico collegamento tra Italia e Francia attraverso il colle di Tenda. Sui suoi binari sono arrivati gli aiuti alla popolazione della Val Roya ferita dall'alluvione. Dove le strade sono sparite per chilometri lei, pur acciaccata, ha resistito.

Si sta lavorando per riaprirla, si spera totalmente per marzo 2021.

Per chi vince il premio è di 50mila euro. Una goccia, niente. Per la ferrovia non basteranno 20milioni di euro. Ma è un simbolo, finalmente un segno di attenzione da parte di tutto il territorio per questa straordinaria opera dell’ingegno umano, che sfida i limiti fisici per creare un ardito collegamento tra territori e tra nazioni.

Come ha ricordato nei giorni scorsi il sindaco di Tenda Jean Pierre Vassallo, intervistato da Targatocn, "la ferrovia è un cordone che lega i popoli. Se non riusciremo a ripararla e a farla ripartire totalmente, avremo fallito. E i nostri figli ce lo rimprovereranno".

Un primo importante passo è stato fatto. L'Italia ora sa che esiste una ferrovia delle meraviglie, amata e difesa da decine di migliaia di persone.