Mascherine, distanze, igienizzazione delle mani: tra i bambini, spariti raffreddore, tosse e mal di pancia

Il picco dell'influenza stagionale arriva, ogni anno, nel mese di gennaio. Ma chi ha dei figli in età scolare, che frequentano la scuola dell'Infanzia o la Primaria, sa che, già a partire da fine ottobre, raffreddore, tosse, febbre e mal di pancia sono frequenti. Perché i virus, soprattutto tra i bambini, circolano allegramente.

Non quest'anno, almeno stando a quanto evidenziano alcuni pediatri, come ha spiegato il dottor Giulio Barbero, nel consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Cuneo, per molto tempo a capo della Federazione italiana pediatri Piemonte.

"Distanze, mascherina, igienizzazione continua delle mani, aerazione degli ambienti scolastici. Tutto questo non è solo una barriera per il Covid, ma per tanti altri virus. Ne consegue che tante patologie infettive siano drasticamente diminuite. Bisognerà vedere cosa succederà quando arriverà l'influenza stagionale, ma per ora possiamo rilevare che ci sono molti meno bambini ammalati", spiega il dottor Barbero.

Continua: "Non torneremo più alla vita di prima, di questo sono convinto. Per quanto mi riguarda, anche quando la pandemia sarà passata, io continuerò a visitare con mascherina e guanti, per proteggere me stesso ma anche e soprattutto i miei piccoli pazienti. Non è per mantenere le distanze, ma per rispettare gli altri".

"Il nostro lavoro di pediatri, ma in generale dei medici di base, è cambiato molto. Attenzione, non è diminuito, anzi. Passiamo 12 ore al giorno in studio. Nella prima ondata è cambiato perché mancavano i dispositivi di protezione individuale e dovevamo salvaguardare noi stessi - non dimentichiamo quanti medici sono morti per il Covid. In questa seconda fase per la tutela di tutti: dei pazienti e nostra. Dovevamo contenere i contagi ed evitare di avere persone in studio, se non indispensabile. Una risposta importantissima è stata quella della telemedicina, che ha stravolto il nostro modo di lavorare. E' uno strumento prezioso, che va usato con intelligenza".

Telemedicina e confronto tra colleghi. "Prima del Covid ci portavano i bambini in studio per una febbre lieve o un eritema o per cose di poco conto. Adesso è tutto molto più filtrato. E si lavora molto di più per via telematica, con l'invio di foto, ricette, consulti a distanza. Attenzione, non bisogna abusarne. La visita in presenza è insostituibile, ma siamo noi, chiedendo e valutando, a capire se è necessaria ed eventualmente a indirizzare il paziente in ospedale. Serve una grande esperienza e tra noi medici pediatri, in questi mesi, è nato un confronto continuo e proficuo".

Barbero, come spesso è stato sottolineato in questi mesi, ricorda che le altre malattie non sono "andate in vacanza". E' l'aspetto più doloroso, dal punto di vista sanitario, della pandemia. "Purtroppo il Covid ha ritardato le diagnosi precoci di altre patologie. Penso, per esempio, ad un bambino che ha dissenteria e vomito. Può essere un'avvisaglia di diabete infantile, ma se non posso approfondire la questione difficilmente lo scopro. E dopo, può essere troppo tardi. In questo senso, la pandemia ha reso tutto più complicato. Ma per fortuna, nella maggior parte dei casi, la gestione fino ad ora è stata ottima, anche perché, ci tengo a dirlo, i pediatri della nostra provincia sono davvero preparati e scrupolosi. E tra noi la collaborazione è aumentata, soprattutto grazie alla tecnologia".