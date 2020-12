Serie D: mercoledì di recuperi, il Bra capolista sul campo del Legnano

La Serie D torna sul rettangolo di gioco con i recuperi della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C), non disputati lo scorso 13 dicembre, e quelli già fissati della 2^, 5^ e 6^ giornata.

Le partite si disputano oggi (mercoledì 16 dicembre) alle 14.30 ad eccezione di Legnano-Bra il cui fischio d'inizio è in programma alle 15.00,

Castellanzese-Saluzzo è stata rinviata perché più di tre calciatori sono risultati positivi ai test effettuati in settimana.

Le designazioni arbitrali

Legnano-Bra (Arbitro Francesco Burlando di Genova)

Arconatese-Derthona (Alfredo Iannello di Messina)

Gozzano-Borgosesia (Daniel Cadirola di Milano)

Casale-Sestri Levante (Clemente Cortese di Bologna)

Sanremese-Pontdonnaz (Gioele Iacobellis di Pisa)

Vado-Caronnese (Gabriele Restaldo di Ivrea)