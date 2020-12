Cioccolato solidale a Natale

Natale è alle porte, arriva puntuale ogni anno. In questo periodo in genere siamo travolti mille impegni, tra regali da fare, feste con gli amici e i colleghi, spesso con lo stress di dimenticare qualcuno o qualcosa…

L’arrivo del Covid19, così come ha cambiato la nostra vita ora sospesa in una bolla di attesa, ha stravolto anche il Natale.

Sappiamo bene che il Natale 2020 sarà diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto, non potremo far festa insieme, incontrarci, abbracciarci... Tuttavia dobbiamo cercare di essere sereni, di rispettare le regole e aspettare con fiducia tempi migliori.

È il momento di pensare ad una festa diversa, ridimensionando lo sfrenato consumismo di ieri che subissava il senso cristiano del Natale. Costruiamo un Natale autentico, vissuto da uomini e donne di buona volontà che credono nella pace, nella giustizia, nella solidarietà.

Creiamo un’atmosfera serena, viviamo al rallentatore, quanto più possibile, attenti alle esigenze di chi ci è vicino, ma anche di chi è meno fortunato di noi e vive un momento davvero difficile. Natale fa rima con solidale.

E noi che amiamo il cioccolato e sappiamo quanto possa essere un toccasana in ogni stagione, soprattutto in inverno quando ci aiuta anche a vincere il freddo, non dimentichiamo il cioccolato solidale. Lo troviamo in tutti i gusti e in tutte le forme, dai decori per l’albero ai torroni, dalle praline alle creme da spalmare... Regaliamocelo e regaliamolo.

Con uno straordinario bouquet di aromi sempre più vario e stuzzicante soddisfa i palati più esigenti, parla al cuore e alla mente, dà forma concreta alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile, perché assicura rispetto per l'ambiente e i diritti dei lavoratori.

Con la speranza di lasciarci presto alle spalle questo periodo difficile e di ritrovare il sorriso, ricarichiamoci di energia così, appena potremo riprendere le nostre attività lo faremo apprezzandole ancora di più.

Sia il Natale una luce in questo tempo reso difficile dalla pandemia.

Tanti auguri di cuore e un abbraccio virtuale.