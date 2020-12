Solidarietà, Coldiretti Cuneo: maxi consegna di 6 mila chili di pasta 100% made in Italy ai più bisognosi nella Granda

Proseguono nella Granda le iniziative di solidarietà promosse da Coldiretti e Campagna Amica per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno.

In questi giorni Coldiretti Cuneo sta distribuendo ben 6.000 Kg di pasta di filiera e grano 100% Made in Italy a diverse realtà di volontariato e beneficienza sul territorio provinciale – “Pane al Pane” di Cuneo, “Caritas” di Fossano, “San Vincenzo de’ Paoli” di Savigliano, “Centro Aiuto alla Vita” di Savigliano, “Mai+Sole” di Savigliano, “Papa Giovanni XIII” di Savigliano e “Marta e Maria” di Alba – che andranno alle famiglie bisognose e alle mense che si prendono cura di chi, a causa della pandemia, ha perso il lavoro ed è obbligato a chiedere aiuto.

“Siamo di fronte ad una catastrofe sociale senza precedenti dal Dopoguerra contro la quale è necessario accelerare per garantire interventi sul piano alimentare, fortemente sostenuti da Coldiretti, per soddisfare le richieste di aiuto dei nuovi poveri. Noi non facciamo mancare il nostro sostegno concreto per consentire ai più indigenti di gustare prodotti della nostra agricoltura d’eccellenza, nel pieno spirito #MangiaItaliano” evidenzia Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

Le iniziative solidali di Coldiretti vedono coinvolti direttamente i produttori e i consumatori, la cui sensibilità è alla base del successo dell’iniziativa della “spesa sospesa” contadina attiva al mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo. Chi fa la spesa in questo mercato può donare alle famiglie in difficoltà frutta, verdura, farina, formaggi, salumi e altri generi alimentari, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia un caffè pagato per chi non ha i mezzi per saldare il conto.

“L’operazione di solidarietà che stiamo portando avanti con l’aiuto dei cittadini e delle aziende di Campagna Amica è un segno tangibile della vicinanza e della solidarietà verso le fasce più deboli della popolazione maggiormente colpite dalle difficoltà economiche legate alla pandemia. Il nostro obiettivo è far sì che tale esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale” spiega il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

La spesa sospesa prosegue al mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo, in Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), aperto ogni martedì e ogni sabato dalle 8 alle 14.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it