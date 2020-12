Cuneo, la obbligava a prostituirsi e se non guadagnava quanto imposto la picchiava: denunciata, è stata condannata a 7 anni

“Mi sono prostituita per 2 anni. S.F. mi ha portata in Italia dalla Romania, ricattandomi di fare del male a mio marito ed ai miei figli se non fossi partita. L’avevo conosciuto tramite un’amica. Quando la sera del maggio 2012 sono arrivata a Borgo San Dalmazzo, dove abbiamo vissuto qualche mese, lei mi ha buttata in strada per farmi prostituire, nonostante avessi le mestruazioni e non sapessi parlare l’italiano. Lei mi forniva i preservativi e quando finivo il ‘turno’ li contava. Dovevo guadagnare circa 500euro e chiederne 50 ai clienti per un rapporto completo. Quella sera mi ha picchiata perché avevo fatto solo 60euro. Succedeva spesso mi mettesse le mani addosso. Io le consegnavo i soldi guadagnati e lei ogni tanto mi dava 5euro. Li spediva in Romania perché mi diceva di avere dei debiti e che le servivano per i suoi figli”.

Queste le parole, pronunciate in lacrime dalla parte offesa, con cui si è aperta l’ultima udienza davanti al Tribunale di Cuneo in composizione collegiale che vedeva imputata F.S., una donna romena. A suo carico le accuse di sfruttamento e induzione alla prostituzione, aggravate perché commesse con violenza e minacce, e reclutamento.

A condurre l’udienza il p.m. Carla Longo, la cui requisitoria non ha lasciato dubbi sulla responsabilità penale dell’imputata. F.S. è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Cuneo a 7 anni di reclusione e al pagamento di 5000 euro di multa per i reati di sfruttamento e induzione alla prostituzione aggravati. Assolta dall’accusa di reclutamento, è stata condannata alle pene accessorie di interdizione per 10 anni dai pubblici uffici e di sospensione della responsabilità genitoriale.

Nel 2016 la voglia e il bisogno di riscatto hanno portato la vittima a chiedere aiuto a un’associazione con sede a Lodi che opera anche in provincia Granda, il cui obiettivo è togliere ad aiutare le ragazze che fanno la "vita". Dopo tre giorni dalla richiesta di aiuto, un mercoledì di novembre di quell’anno, i volontari l’hanno raggiunta e l’hanno portata via da Cuneo e da quella rotonda vicina alla stazione dove era costretta a vendere il suo corpo per 50euro.

Ad oggi, la donna lavora in una RSA in Lombardia ed è ospite nella struttura dell'associazione.