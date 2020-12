Acconciatore di professione! AFP che passione!

Clicca qui per conoscere tutti i dettagli oppure prenota la tua visita al numero 0171 693760

Quali sono i 5 motivi per prendere la qualifica professionale e diventare parrucchiere? Scoprilo insieme a noi!

1. Il Parrucchiere è una professione in continua ascesa e molto richiesta

2. Il Parrucchiere è una professione gratificante

Secondo una recente indagine il parrucchiere risulta essere un bel mestiere “affascinante e appagante” per 3 italiani su 4.

L’indagine riporta, infatti, che l’86% dei parrucchieri adulti è “molto soddisfatto della propria professione e la percentuale sale a oltre il 90% nei giovani”.

3. Il Parrucchiere è una professione a contatto con il pubblico

L’aspetto sociale della professione è fra primi posti tra le preferenze dei giovani.

Con il trascorrere del tempo la figura dell’Hair Stylist è cambiata, evoluta, aggiornata, per poter essere in grado di rispondere alle necessità dei propri clienti, per offrire loro, attraverso le proprie tecniche e creatività, un servizio che possa dare una nuova immagine, personalità e carattere.

La vecchia bottega tradizionale del parrucchiere era un luogo di aggregazione, di grande incontro, di unione tra le persone, di fusione tra i clienti e il parrucchiere stesso.

Tutto questo resta un tratto distintivo di questo mestiere e molti professionisti del capello si fanno portatori di questa filosofia.

Il salone è il luogo dove i clienti si affidano completamente nelle mani dell’Hair Stylist, è l’immagine che il professionista dà di sè, è la propria “casa” dove far sentire in “famiglia” e non ospite il proprio cliente.

4. Il Parrucchiere è una professione basata sul settore moda

Il parrucchiere è legato al mondo della moda e del glamour, deve seguire i trends essere continuamente aggiornato: è un lavoro affascinante, mai statico che fa esprimere e tira fuori la creatività di ogni stilista del capello.

5. Trovi lavoro SICURO

Il passaggio dalla scuola al lavoro è diretto e consequenziale.

Al termine del triennio si consegue un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Piemonte, valido in Italia e nella Comunità Europea.

Poi potrai frequentare un IV anno ed ottenere l’abilitazione.

L’AFP offre inoltre la possibilità dell’aggiornamento continuo per i professionisti del settore.