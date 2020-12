Amazon: quali previsioni per le azioni del colosso di Bezos?

Tutti gli investitori sono sempre a caccia di nuove occasioni. Poco importa che si tratti di un utente amatore appena entrato nel mondo delle negoziazioni online, piuttosto che di un trader professionista con anni ed anni di esperienza alle spalle: tutti cercano nuove operazioni cui mettersi alla prova, nuovi mercati da esplorare, nuovi titoli pronti a esplodere da un momento all’altro.

In questa sede ci si occuperà proprio di una particolare realtà, che in questo preciso momento storico è protagonista di previsioni davvero molto interessanti. Stiamo parlando di Amazon, rappresentante eccellente del settore tecnologico che, dopo un inizio 2020 all’insegna della crisi, sta mettendo a segno delle performance più che degne di nota. Prima di investire in questo colosso dell’e-commerce, è opportuno consultare la guida alle azioni Amazon di tradingonline.it, portale che offre agli utenti la possibilità di studiare le caratteristiche dei migliori forex su cui operare, consultare le recensioni e analizzare i vantaggi di investire nei mercati finanziari.

Il leader mondiale dell'e-commerce

Amazon è un marchio che, con ogni probabilità, non ha davvero alcun bisogno di presentazioni. Stiamo infatti parlando di una delle aziende leader a livello globale quando si parla di e-commerce. Con un fatturato all’insegna delle centinaia di miliardi ed una quantità indescrivibile di prodotti e servizi in vendita, Amazon ha fatto la fortuna del suo fondatore e presidente Jeff Bezos: un imprenditore di Albuquerque che è diventato niente meno che l’uomo più ricco del pianeta.

Stando infatti ad un’analisi stilata dalla celebre rivista Forbes, il patrimonio di Bezos ammonta a circa 186,5 miliardi di dollari. Tornando al mondo degli investimenti, Amazon è entrato nel mercato azionario nel 1997 ed anche qui ha avuto un ruolo di precursore: l’azienda venne messa infatti in vendita direttamente sul NASDAQ, il primo mercato borsistico elettronico della Storia.

Da allora, l’azienda ha visto il proprio valore salire letteralmente alle stelle: si consideri infatti che le azioni AMZN vennero vendute al prezzo iniziale di 18 dollari ciascuna e che, nel corso del 2020 avrebbero raggiunto l’incredibile quotazione di oltre 4.000 dollari ciascuna.

Amazon e la faang

Abbiamo appurato che anche in un anno critico come il 2020 le azioni AMZN sono riuscite a crescere di valore. In effetti diverse piattaforme tecnologiche sono riuscite a superare il momento di difficoltà legato all’esplosione della pandemia da Coronavirus e sono poi state caratterizzate dal cosiddetto effetto “rally”: in finanza si parla di rally quando l’aumento di prezzo riesce a fare recuperare delle perdite precedenti. Le realtà legate al mondo della tecnologie che hanno regalato maggiori soddisfazioni agli azionisti sono quelle raccolte dentro l’acronimo FAANG: stiamo quindi parlando di Facebook, di Apple, di Amazon, di Netflix e di Google.

Il futuro di Amazon

Ovviamente la vera domanda relativa ad Amazon ed alle sue azioni è quella rivolta verso il suo futuro. Quale sarà l’andamento dei titoli del colosso mondiale dei marketplace? Per provare a immaginarlo bisogna innanzitutto raccogliere le opinioni degli esperti relative al presente dei titoli AMZN, che sono considerati quasi all’unanimità come tra i più interessanti a livello mondiale. Per queste ragioni e per la già citata capacità di sopravvivere persino all’impatto del Covid-19 sui mercati, le azioni di Amazon sono considerate un investimento su cui continuare a puntare anche nel futuro.

Ovviamente il problema principale è legato all’altissimo valore del titolo, che dal mese di novembre non è praticamente mai sceso al di sotto dei 3.000 dollari per azione. Ecco perché sono sempre di più le persone che decidono di investire in AMZN tramite CFD, ovvero tramite Contratti per Differenza. Questo strumento finanziario consente di investire su un’azione evitando di acquistarla direttamente ed è particolarmente attrattivo per tutti coloro che non abbiano i mezzi per investire su realtà quotate come quella targata Jeff Bezos.