Banca CrSavigliano premiata al Future Bancassurance Awards 2020

Si è tenuto il 27 novembre scorso, in modalità online, il Future Bancassurance Awards 2020, l’evento annuale di EMFgroup, dedicato a celebrare le Eccellenze della Bancassurance e delle Banche Territoriali.

Durante l’evento sono stati assegnati diversi premi che costituiscono un riconoscimento per banche, assicuratori, intermediari e società di servizi che ogni giorno sono impegnati a fornire qualità e valore ai clienti.

Banca CRS è stata premiata, con il suo partner Assicurativo Arca, per la capacità di innovare e sviluppare l’offerta anche in un anno così particolare e complicato ed è stata premiata per la resilienza e la flessibilità dimostrata.

Il direttore generale Emanuele Regis, ha così commentato il premio: “questo riconoscimento è per noi molto importante perché arriva al termine di un anno complicato che ha messo tutti noi alla prova.

Abbiamo risposto semplicemente rafforzando il nostro modello di servizio basato sull’ascolto, perché il primo step che instauriamo con chi abbiamo di fronte non è volto a vendere, ma a comprendere, garantendo la serenità di aver fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trovare la soluzione più adatta.

Siamo inoltre orgogliosi per le motivazioni di tale premio: la resilienza è la caratteristica principale di una banca del territorio come la nostra che continua ad operare da oltre 160 anni rimanendo autonoma e fedele ai principi dei fondatori e la flessibilità è la chiave per assicurare tutto questo oltre ad essere una caratteristica naturale delle piccole banche con una filiera decisionale corta e rapida”.