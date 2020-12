Confesercenti: a buon punto l’iter che cancella le tasse agli ambulanti per l’occupazione del suolo pubblico

“Confesercenti segue passo passo, l’iter che, come richiesto a gran voce dalla nostra associazione, porterà alla cancellazione della tassa Tosap Cosap per ambulanti e pubblici esercizi fino al 31 marzo 2021. Siamo quindi soddisfatti che nella discussione alla V Commissione Bilancio del Senato è stato raggiunto un accordo bi- partisan per attuare la cancellazione richiesta”.

Con queste parole, il direttore generale di Confesercenti Cuneo, Nadia dal Bono, esprime la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “Se questo emendamento dovesse concretizzarsi - sottolinea -, si potrà venire incontro alle esigenze di una categoria, come gli ambulanti, particolarmente in crisi e in difficoltà a causa della pandemia e che lavora esclusivamente utilizzando il suolo pubblico. In sostanza è stata recepita la proposta al governo per l’esenzione del pagamento del suolo per i commercianti su area pubblica dal primo gennaio al 31 marzo del prossimo anno”.

Questo emendamento ha la finalità “di attuare un intervento concreto sul piano economico - precisa il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo - per facilitare la ripresa delle attività dopo l’emergenza, evitando il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti del commercio su aree pubbliche. E questo sia per quanto riguarda le occupazioni permanenti che temporanee di spazi ed aree pubbliche, in quanto fortemente limitati dalle disposizioni introdotte per la gestione dell’emergenza sanitaria, nonché per la mancanza di flussi turistici”.