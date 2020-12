Il poker al cinema: da James Bond a Matt Damon, tra sviste, errori e realtà

I riferimenti nella cultura pop dedicati al tema del gioco e del poker in particolare sono frequenti. Non sempre però corrispondono a una reale conoscenza del gioco e quindi bisogna fare attenzione, se siete alle prime armi, quando scegliete di ispirarvi a questo tipo di riferimento.

L'errore clamoroso di James Bond nel film Casinò Royale

Ogni tanto si parla degli errori clamorosi, chiamati anche bloopers, per quello che riguarda cinema e tv.

Non è sfuggito agli appassionati di poker e di film, la strampalata mano che viene giocata nel film Casino Royale, diretto da Martin Campbell nel 2006 e interpretato da Daniel Craig.

Nel film vi è una importante sequenza che riguarda proprio il gioco del poker, che viene svolta in un casinò del Montenegro, anche se in realtà le scene sono state girare a Karlovy Vary, Repubblica Ceca.

Secondo gli esperti del mondo del poker nei film c’è una tendenza a spettacolarizzare il gioco del poker, più del dovuto, rendendo di fatto per un giocatore professionista le scene poco realistiche, dal proprio punto di vista.

L'analisi del pokerista Shaun Deeb smonta la mano perfetta di 007

Il giocatore di poker statunitense Shaun Deeb ha analizzato la mano di poker che viene svolta e giocata da James Bond, nella pellicola interpretata dall’attore britannico Daniel Craig quattordici anni fa.

Per rendere il gioco spettacolare si parte subito forte con un big blind, mentre la prima volta che viene inquadrato il punto vediamo come sul tavolo vi siano un asso di cuori, l’8 di picche e il 6 sempre di picche.

Subito dopo la fase di check troviamo oltre al Nostro agente segreto, il suo antagonista, più altri due giocatori: uno asiatico e uno afroamericano.

Successivamente il river viene completato dall’asso di picche.

L'analisi tecnica di Shaun Deeb

Durante la sequenza ci sono alcune fasi di rilancio, dove viene dichiarato che ogni singola fiche nera vale centomila dollari, per arrivare a quote che variano da quattro a sei milioni di dollari.

A questo punto la mano inizia a prendere una prospettiva davvero poco credibile.

Avviene un rilancio di 6 milioni con un all-inn, ma l’antagonista prima di questo rilancio aveva già messo sul piatto la cifra di 5 milioni di dollari.

A questo punto il gioco diventa farraginoso visto che l’antagonista richiama la sua puntata di cinque milioni, mentre in realtà sarebbe corretto dire che “vede il milione” mancante e proseguire nel gameplay.

La confusione in termini di scrittura cinematografica quando si parla di poker

Senza addentrarci troppo nella sequenza del film Casino Royale, adesso, possiamo ricordare come vi siano pochi esempi di film che hanno davvero mostrato il gioco del Texas Hold’Em, il poker classico e le altre varianti maggiormente conosciute oggi grazie soprattutto ai siti come 888 poker per che offrono un supporto didattico adeguato per chi vuole scoprire oggi il mondo del poker digitale. Andiamo a vedere quali sono invece le pellicole che hanno mostrato davvero il gioco del poker in modo realistico e non superficiale.

Ecco i film realistici sul mondo del poker

Ci sono stati molti film nel corso della storia della settima arte che hanno come tema centrale il gioco del poker.

Da Steve McQueen a Daniel Craig, da Matt Damon a Mel Gibson, non sono certo mancati divi che hanno interpretato giocatori di poker professionisti.

Molti ricorderanno la commedia western interpretata da Jason Robards e Henry Fonda, tutta ambientata a un tavolo da poker, dove però il colpo di scena è legato al fatto che siamo nella tipica situazione da bluff ad alti livelli.

I film che hanno davvero mostrato come si gioca a poker

Nel panorama cinematografico contemporaneo spesso si è assistito a lunghe sequenze ambientata al tavolo da poker. Pochi sono i casi di film davvero riusciti e realistici in termini di punteggi e di mani che abbiamo visto al cinema.

Rounders – il giocatore interpretato da Matt Damon appartiene a questa categoria, visto che riesce nell’intento di spettacolarizzare l’ambiente da gioco del poker, ma senza bisogno di mostrare mani troppo complicate o dove i punteggi sono sempre elevati.