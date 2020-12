Regali romantici: ecco il giro in mongolfiera con Liveinup

Fare un regalo romantico non è semplice, soprattutto se non si vuole rischiare di essere banali. Doni sbagliati o scontati possono trasformare un evento da sogno in una serata da dimenticare, finendo per rovinare inesorabilmente l'atmosfera.

La soluzione, tuttavia, è spesso a portata di mano, come suggeriscono le tante idee regalo di Liveinup.it. Il portale permette infatti di sorprendere il partner con esperienze originali, come quelle ad alta quota, tra le quali spiccano i suggestivi voli in mongolfiera.

Perché regalare un volo in mongolfiera

Un giro in mongolfiera è sicuramente un pensiero che il partner non si aspetta. Permette di concedersi un'esperienza in due, senza andare troppo lontano e senza rinunciare a quel pizzico di romanticismo fondamentale in un'avventura di coppia.

A bordo del cestello di una mongolfiera, infatti, le emozioni sono assicurate e, all'occorrenza, è sempre possibile ricreare l'atmosfera perfetta per una romantica proposta di nozze.

La mongolfiera, inoltre, offre la possibilità di scoprire i panorami più affascinanti del paese, da vivere da un punto di vista privilegiato e stringendo a sé la persona amata.

Ad esempio, se si vuole sorvolare i romantici declivi delle Langhe, su Liveinup si può acquistare un piacevole volo in mongolfiera alla scoperta del Piemonte, mentre, se l'obiettivo è quello di godere dei paesaggi delle montagne innevate, la scelta più indicata è un volo sulle vette della Valle d'Aosta. In ogni caso, si tratta sempre di esperienze uniche e affascinanti, che permettono di godere appieno delle bellezze paesaggistiche del territorio.

Volo in mongolfiera: un regalo romantico alla scoperta del Piemonte

Per osservare gli incantevoli scorci delle Langhe, Liveinup dà la possibilità di acquistare un voucher per un volo in mongolfiera nel Barolo: un'esperienza in alta quota, dal carattere suggestivo, nella quale è possibile sorvolare le vigne e le valli di un territorio solcato da secoli di storia.

Dopo il decollo previsto dai vigneti locali, infatti, si viaggia, trasportati dal vento, alla scoperta dei numerosissimi castelli presenti nella zona, come il Castello di Barolo o quelli di Monforte e di Grinzane Cavour, incastonati nel verde di ampie alture.

Restando nelle località più belle del Piemonte, Liveinup propone un volo in mongolfiera a Mondovì, un viaggio alla scoperta delle Langhe e delle Alpi Piemontesi da un punto d'osservazione privilegiato. Cullati dal vento, si può scrutare l'arco alpino o lo scorrere del Tanaro tra i rilievi delle Langhe, in un paesaggio dalla bellezza incommensurabile che l'Unesco ha inserito tra i luoghi patrimonio dell'Umanità.

Sorvolare Torino o la Valle d'Aosta in Mongolfiera

Se invece si vuole coccolare la dolce metà con un romantico volo in mongolfiera a Torino, Liveinup dà la possibilità di acquistare un voucher per un viaggio mozzafiato sulla città.

Il volo parte dal Castello di Masino, storica residenza dei conti Valperga - oggi circondato da preziosi giardini e alberi secolari e prosegue sorvolando la pianura del Canavese, con i suoi panorami naturali e gli incantevoli borghi medioevali.

Chi cerca un'avventura ad alta quota tra romanticismo e voglia di libertà, può invece regalare al proprio partner un voucher per volare in mongolfiera in Valle d'Aosta.

Nella proposta di Liveinup si parte da Saint-Christophe, in prossimità di Aosta, e si raggiunge l'altezza record di 2000-3000 metri, per un viaggio che permette di godere dall'alto delle vette più alte d'Europa. Tutti i piloti hanno alle spalle molti anni d'esperienza e sono sempre certificati dall'ENAC.

Come regalare un volo in Mongolfiera su Liveinup.it

Il vantaggio di regalare un volo in mongolfiera con Liveinup è dato dalla possibilità di acquistare un dono in pochi secondi e senza il classico stress legato alla frenesia dello shopping nei negozi fisici. Basta recarsi su Liveinup.it, selezionare il volo in mongolfiera nella località preferita e seguire le procedure per l'acquisto del voucher.

Il regalo può essere stampato e consegnato a mano o inviato via email al destinatario, scegliendo una dedica ed il giorno nel quale il voucher dovrà essere recapitato. In poche parole, un voucher su Liveinup è il modo migliore per lasciare il segno e per sorprendere chi si ama, con un regalo romantico e dal carattere unico e indimenticabile.