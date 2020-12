Rendere il futuro meno incerto è possibile. Il piano pensionistico che aiuta a costruire la pensione di domani

Le continue riforme del sistema pensionistico riducono via via la pensione pubblica che non è più in grado di garantirti il tenore di vita desiderato.

Per questo diventa importante attivare un piano di previdenza integrativa che permetta a te e alla tua famiglia di guardare al futuro con tranquillità.

Attraverso il nostro piano individuale pensionistico puoi accumulare, a partire da oggi, un capitale per integrare o costruire la tua pensione di domani beneficiando fin da subito di una copertura in più a tutela della tua autonomia.

Un piano previdenziale flessibile che si adatta alle tue esigenze.

Sei tu a definire importo, periodicità del versamento e al momento del pensionamento la prestazione previdenziale può essere erogata o in forma di rendita oppure di capitale.

Ma il vero vantaggio è che più si versa più si risparmia: è possibile infatti DEDURRE il contributo versato fino a euro 5.164,57 qualunque sia il tuo reddito annuo imponibile.

Oltretutto non paghi imposte di bollo, benefici di una tassazione agevolata sui rendimenti conseguiti e usufruisci di una tassazione ridotta sulle prestazioni pensionistiche.

Ultimo ma non meno importante, in caso di bisogno puoi accedere prima al capitale maturato.

Passa in agenzia per avere maggiori informazioni.

L’Agenzia Generale di Cuneo di Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro 34.

Telefono 0171-456811

Sito internet https://www.agenzie.generali.it/cuneo