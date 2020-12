Superbonus: a Backstage ne parliamo insieme a Confartigianato Cuneo. Con il portale bonus-casa.eu a fianco di privati, imprese e professionisti

Il Superbonus 110% rappresenta un’importante opportunità, sia per i privati, sia per il comparto delle tante imprese interessate dagli interventi.

Tuttavia, l’applicazione della norma è molto articolata e necessita dell’intervento di professionalità e competenze specifiche per portare a buon fine la pratica.

Proprio per questo Confartigianato Cuneo ha creato il sito www.bonus-casa.eu.

Il portale bonus-casa-eu è un portale completamente dedicato a superbonus, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, rivolto a privati, alle imprese dell’edilizia (costruzioni, impianti elettrici e termoidraulici, serramenti), nonché ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti e agenzie immobiliari).



Per illustrare le opportunità delle misure del superbonus e le possibilità offerte dal portale, Confartigianato Cuneo interverrà, il prossimo giovedì 17 dicembre, alle ore 21.00, nell’ambito della trasmissione “Backstage” in onda su Targatocn.it e condotta dal noto giornalista Gian Maria Aliberti Gerbotto.

Durante la trasmissione verrà illustrato il funzionamento della piattaforma con pratici e concreti esempi, in modo da coprire un ampio ventaglio di casistiche e situazioni.



«Il sito web, - spiega Joseph Meineri, direttore di Confartigianato Cuneo – attivo da un paio di mesi, è un portale completamente dedicato ai bonus del “sistema casa, nel quale l’utente può facilmente reperire tutte le informazioni relative alla misura governativa, approfondirne i vari dettagli e attraverso un sistema di ricerca avanzata ottenere indicazioni di imprese e professionisti per la realizzazione dei lavori. In più, recentemente, il portale si è arricchito di una nuova funzionalità che permette di seguire e gestire tutti i vari “step” richiesti per ottenere il Superbonus. Operativo per imprese, professionisti e consumatori, la nuova sezione, in modo differenziato per la tipologia di utente, permette di tenere sotto controllo le fasi dei lavori, le scadenze e le tempistiche. Inoltre, il portale facilita l'organizzazione e la conservazione di tutta la documentazione prodotta dai vari operatori per ogni progetto, che sarà facilmente archiviabile e consultabile. La piattaforma informatica, ovviamente, si affianca alla “task force” dei nostri specialisti che, nei 18 uffici in cui siamo presenti in provincia, è in grado di dare ogni tipo di supporto informativo ed organizzativo».

Confartigianato, infatti, ha al suo interno personale altamente formato, in grado di agevolare il percorso sia alle imprese che ai committenti.

«Il valore aggiunto della nostra Associazione – prosegue Meineri – è di seguire tutto il percorso, dall’inizio alla fine, stando vicino al committente, alle imprese artigiane associate e alle altre professionalità interessate, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta. A questo va aggiunta un’importante e attenta consulenza riguardante lo sconto in fattura e la cessione del credito, supportata da forme di convenzione che Confartigianato ha stipulato con il sistema bancario e assicurativo».



«In provincia di Cuneo, – sottolinea Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – le MPMI del “settore casa” sono circa il 50% del totale di imprese registrate, che attualmente ammontano a 18 mila. Confartigianato Cuneo con le sue oltre 9 mila imprese associate, rappresenta circa 4.500 aziende potenzialmente referenti del Superbonus. Una realtà economica che in questi ultimi anni ha sofferto pesantemente per la crisi e che ora può, con questo provvedimento, riprendere fiato. Abbiamo predisposto una serie di pacchetti di servizi “chiavi in mano” che comprendono dall’assistenza tecnico-fiscale, alla progettualità operativa, fino alla cessione del credito. Tutte queste informazioni da oggi sono rintracciabili anche sul nostro nuovo portale dedicato e rivolgendosi con fiducia ai nostri uffici dislocati in tutta la provincia».



Per ulteriori informazioni: telefono: 0171 451111 – E-mail: bonus-casa@confartcn.com