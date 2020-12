Bra, il Natale è “slow” con il Mercato della Terra

Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale.



Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. Dopo lo stop forzato da lockdown, domenica 20 dicembre, dalle 8 alle 17, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.



L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra al fine di promuovere cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.



Che cosa potete trovare? Pane cotto al forno a legna; vini a tutto pasto; trote; pregiate carni di coniglio, faraona e pollo; rolate farcite; salumi di cascina; miele; formaggi a latte crudo; conserve; succhi di frutta; zafferano; torte di nocciole; ortofrutta di stagione e tante altre ghiottonerie a km zero.



Volendo tutto quanto è disponibile anche il delivery. La pagina Facebook del Mercato della Terra di Bra, insieme ai profili social dei produttori, immancabili per la promozione sul web delle rispettive eccellenze, sono l’ideale per farvi venire l’acquolina in bocca.