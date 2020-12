Open Baladin Cuneo celebra il bollito misto con un weekend "no stop": si parte alle 6.30 della mattina

La scorsa settimana si è tenuta, anche se quest’anno in modo diverso e ridotto, la fiera del Bue grasso di Carrù. Non si è potuto svolgere il rito del "bollito non stop", a cui partecipano migliaia di persone. Le norme sanitarie non lo hanno permesso.

Ecco che Open Baladin Cuneo, per celebrare questo splendido prodotto del nostro territorio, ha deciso di proporlo nel grande locale di piazza Foro Boario a Cuneo, dove sabato 19 e domenica 20 dicembre sarà protagonista il bollito misto, fornito da Macelleria D’Ale.

Si partirà alle 6.30 del mattino per continuare fino alle 17. La carne sarà servito con tante salse speciali. Ovviamente nell’ora di pranzo (12:00/15:00) il menu sarà più ampio!

"Vogliamo - ha spiegato Elio Parola di Open Baladin - proporre questo piatto ad ore “inusuali” per portare un pezzo di Carrù a Cuneo e, in modo un po’ goliardico, proporlo riprendendo la tradizione Carrucese della 24 ore di bollito che ovviamente quest’anno non si può fare".



Il servizio verrà effettuato al tavolo e nel pieno rispetto della normativa Covid 19 dell’ultimo DPCM. E' consigliatissima la prenotazione! 0171 489199