Uniti per Alba, rifiuti: "Perché il gestore in scadenza partecipa alle giornate informative sulla differenziata?"

Con un comunicato stampa dei giorni scorsi l’Amministrazione annuncia che sta prendendo il via una campagna informativa sul servizio di gestione dei rifiuti.

Le giornate informative sono un elemento virtuoso previsto dall'attuale appalto di gestione. Più nello specifico, però, le giornate informative verranno utilizzate per presentare novità sui servizi di raccolta differenziata che saranno introdotte nel 2021, a seguito di una nuova gara di appalto, il cui bando è destinato a essere pubblicato a breve.

Per questo motivo, pare strano che a queste giornate partecipi l'attuale gestore del servizio, che nulla dovrebbe sapere a riguardo, e anzi sarà probabilmente un partecipante alla futura gara di appalto.

Inoltre non siamo a conoscenza dei nuovi aspetti introdotti nel capitolato e la commissione competente si riunirà solo giovedì 17 dicembre.

Abbiamo quindi chiesto delucidazioni all’Amministrazione che non è stata in grado di fornircele, come spesso accade. Prendiamo atto che anche in questo caso ci sia parecchia confusione e assai poca chiarezza.



Uniti per Alba