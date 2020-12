Cuneo, dal 1° gennaio lascerà l’incarico il medico di famiglia Carlo Ponte

Carlo Ponte, Medico di Medicina Generale con studio a Prazzo, Acceglio e Stroppo cesserà la propria attività dal 1 gennaio prossimo.

Gli assistiti in carico al medico saranno assegnati d’ufficio, temporaneamente, per il mese di gennaio, al dr. Luca Fissore con studio a Dronero in attesa dell’inserimento della dr.ssa Francesca Dutto, nuovo medico di Medicina Generale a tempo indeterminato, che aprirà lo studio in Valle Maira a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Per tutto il mese di gennaio 2021 nei giorni feriali (no festivi e prefestivi) sarà possibile accedere dalle ore 11.00 alle 12.00 ad ambulatori di supporto in valle dove sarà presente un medico di Continuità Assistenziale. Nelle stesse date le visite domiciliari per i pazienti precedentemente in carico al dr. Ponte potranno essere fissate telefonicamente al numero 3357883258 dalle ore 10.00 alle 14.00 e verranno assicurate dal medico stesso.

Sede ambulatori di supporto:

Lunedì – Macra – P.zza Marconi

Martedì – Macra – P.zza Marconi

Mercoledì – Prazzo inferiore – Via Nazionale

Giovedì – Prazzo inferiore – Via Nazionale

Venerdì – Macra – P.zza Marconi

Si ricorda che gli assistiti del dr. Ponte saranno assegnati d’ufficio al dr. Fissore senza necessità che gli stessi si rechino presso gli sportelli dell’Asl per la scelta del medico.

Seguiranno informazioni per la scelta del nuovo medico nel mese di febbraio.