L'addio a Beppe La Rosa: la sua passione per il cinema ha fatto vivere le sale cinematografiche di vari paesi

Amava il cinema e lo ha fatto amare a tanti nelle sale cinematografiche che ha gestito. E’ deceduto ieri, nella casa di riposo Maero di Manta, Giuseppe, “Beppe” Mariotti La Rosa. Aveva 78 anni.

Conosciutissimo per la personalità e per i cinema che ha fatto vivere in piccole città della Provincia, in cui ha portato rassegne interessanti e dibattito culturale. Dalla sala di Piasco, dove ha iniziato l’attività a fianco del padre Salvatore, anche lui un personaggio in paese, al Cinema Aurora di Savigliano, a quello di Villafalletto, al mitico Lux di Busca che ha condotto fino a 4 anni fa, parallelamente all’attività di tabaccheria – edicola di Rossana che portava avanti con la moglie Elide, scomparsa da alcuni anni.

“Penso che lasci un bel ricordo della sua vita. Era una persona onesta, una persona per bene. E’ stata la sua qualità più grande e quella che ammiro – afferma il figlio Christian, attore professionista, vincitore nel 2017 del premio Ubu della Critica per il ruolo di protagonista nel “Pinocchio” di Antonio Latella e che ha ereditato la passione di famiglia per il cinema e poi per il teatro, scelto come lavoro.

“Sono cresciuto vedendo lavorare mio padre al cinema Aurora, mentre mia madre gestiva la cassa. Ma lo ricordo anche come proiezionista al cinema Italia di Saluzzo dove collaborava con l’attuale gestore, suo amico, Moschetti”.

Era anche un maestro di musica: “bravissimo al pianoforte”, come all’organo che suonava in chiesa, ricorda il figlio. Ha insegnato a suonare a parecchi allievi.

Ai tempi, tra gli anni 60-70, faceva parte di un complesso musicale che si esibiva nel Cuneese, nelle feste, all' oratorio e per beneficenza.

Lascia il figlio Christian con la compagna Caroline, i parenti e tanti amici.

Il funerale si svolgerà domani, giovedì 17 dicembre alle 14,30 nella parrocchiale di Piasco. Dopo la cremazione verrà tumulato nel cimitero di Costigliole. Il rosario questa sera mercoledì 16 dicembre alle 20, sempre nella parrocchiale di Piasco.