A Monticello d'Alba torna la bancarella solidale per "I colori di Anna"

Proposto dalla famiglia Manfrin in collaborazione con la parrocchia di Monticello d'Alba si ripete anche quest'anno - anche se in forma ridotta in base alle norme vigenti - il progetto "I colori di Anna", in ricordo della giovane monticellese prematuramente scomparsa.

"Vogliamo che il ricordo di Anna legato ai bimbi di Karumkulam, in India, rimanga vivo - spiega Amedeo Manfrin, il papà di Anna -. Anche in un anno così difficile abbiamo pensato di ritrovarci in modo semplice, ma con lo stesso entusiasmo di sempre. Sarà una bella occasione per scambiarci gli auguri. Sosteniamo questa scuola da diversi anni, attiva purtroppo dopo un nostro lutto, e lo facciamo attraverso una collaborazione col Cottolengo di Torino".