Alla piattaforma digitale #NessunoRestaIndietro il premio innovazione 2020

La "Piattaforma Digitale Solidale #NessunoRestaIndietro# ideata da “Uscire Insieme Onlus” ed adottata da "Acli Cuneo aps" per sviluppare "Un progetto per la comunità" dedicato al benessere delle persone dai 50 anni in su, ha vinto il premio speciale "Piemonte Innovazione 2020 - Il premio dedicato alla PA che innova" insieme al Comune di Boves.



Il premio è nato quattro anni fa dalla collaborazione tra Anci Piemonte e Forum Pubblica amministrazione per valorizzare le buone pratiche dei territori in materia di innovazione, e per unire e valorizzare gli enti locali, facendo emergere le buone pratiche in tema di innovazione che arrivano da tutte le province.



La “Piattaforma digitale solidale #NessunoRestaIndietro” delle Acli, che si è aggiudicata il “premio Fondazione CRC | Comune di Boves”, si pone l’obiettivo di sostenere la prossimità e la domiciliarità, specialmente nelle aree interne, nei piccoli Comuni della provincia di Cuneo, attraverso la trasformazione dei circoli del sistema Acli, del piccolo commercio locale in veri e propri snodi di servizi.



Per raggiungere l’obiettivo, sono stati fissati alcuni moduli da realizzare: ripartire dai territori, con i territori, per rafforzare le comunità locali; supportare il piccolo commercio locale ed i circoli; dare e sostegno alle condizioni di salute delle persone con attività di screening di patologie; supportare l’aderenza alle terapie; creare gruppi di allenamento cognitivo e supporto psicologico e campagne e incontri di educazione alimentare.



“I risultati attesi - afferma il direttore di sistema delle Acli di Cuneo, Loris Marchisio - sono: un incremento della sicurezza della persona, il sostegno alla salute, il miglioramento della qualità di vita, il contrasto alla solitudine, il diffondersi di un clima di collaborazione e di aiuto reciproco. Ed ancora, il contrasto allo spopolamento delle aree interne, il supporto per la spesa, i pasti a domicilio, il disbrigo pratiche, ecc. nonché il contrasto allo spreco alimentare attraverso un efficientamento del processo di recupero del fresco ed un incentivo alle donazioni di cibo a filiera corta”.