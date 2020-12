A tu per tu con la presidente della Lpm Pallavolo Mondovì Alessandra Fissolo. Con la "patron" del Puma abbiamo fatto il punto sull'iniziativa "Pallavoliste in forma", inserita nel progetto "Rete del Dono". Tra gli argomenti trattati nell'intervista non poteva mancare il bel momento che sta vivendo la squadra allenata da coach Davide Delmati, reduce dall'entusiasmante vittoria in casa della Sigel Marsala. Le Pumine domenica sono attese dall'impegno casalingo contro il Green Warriors Sassuolo: