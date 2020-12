Sci alpino: Edoardo Saracco primo Aspirante a Folgaria

Secondo Gigante FIS a Folgaria e doppietta per l’azzurra bergamasca Roberta Midali (Centro Sportivo Esercito) nel tempo totale di 2’,02”,31/100, con un vantaggio di 1”,22/100 sull’astigiana Giulia Paventa delle Fiamme Oro, mentre Elisa Platino (Carabinieri) ha completato il podio, con un distacco di 1”,23/100. Appena fuori dal podio la valsusina Sara Allemand (Carabinieri), quarta, mentre Anita Gulli (Centro Sportivo Esercito) si è classificata sedicesima. Ventiseiesima la torinese Lucrezia Lorenzi (Centro Sportivo Esercito), ventottesima Chiara Teroni (Mondolè Ski Team), trentottesima Giulia Currado Vietti (Sci Club Val Vermenagna), quarantaquattresima assoluta e sesta delle Aspiranti Martina Banchi (Golden Team Ceccarelli).

Nella gara maschile vittoria del diciannovenne Filippo Della Vite (Fiamme Oro Moena) in 1’,46”,94/100. Alle sue spalle lo statunitense River Radamus (Ski and Snowboard Club Vail), staccato di 52/100. Terzo ad 83/100 il russo Nikita Alekhin, ottavo il bergamasco Michele Gualazzi dello Ski Team Cesana e punti importanti per il limonese Edoardo Saracco (Carabinieri, ex Equipe Limone), quattordicesimo assoluto e primo degli Aspiranti. Ventisettesimo posto per Lorenzo Thomas Bini (Ski Team Cesana), fuori invece Corrado Barbera (Ski College Limone).