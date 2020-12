Sci alpino femminile, Coppa del mondo: triplo appuntamento con la velocità a Val d'Isère per Marta Bassino e altre sette azzurre

Sono otto le azzurre al via dell'impegnativo fine settimana di Coppa del mondo sulla pista francese Oreiller-Killy di Val d'Isère, che prevede due discese venerdì 18 e sabato 19 dicembre alle ore 10.30, seguite domenica 20 dicembre da un supergigante alle ore 11.00, con dirette tv previste su Raisport ed Eurosport.

Al via delle prove di mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Verena Gasslitter.

L'Italia vanta su solo successo nella tappa transalpina, ottenuto con Isolde Kostner in supergigante nel 1999: la campionessa altoatesina salì sul podio in altre tre occasioni, mentre Daniela Ceccarelli fu seconda in supergigante nel 2002. Fra le atlete in attività, Goggia ha conquistato un secondo posto in supergigante nel 2017 e due terzi posti in discesa nel 2016 e 2017, mentre Curtoni è stata terza in supergigante nel 2016.