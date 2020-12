A passeggio per Baldissero alla scoperta di alberi di Natale e piccoli presepi nei Piloni

Un paese intero volenteroso e organizzato offre in questi giorni di avvicinamento al Natale quel respiro unico che si vive in questo periodo dell'anno.

Per la seconda edizione, il gruppo anziani dell'Associazione "J'amis ed Bautze" in collaborazione con il Comune di Baldissero d'Alba, ha allestito l'albero in piazza Martiri, decorato con presine in lana lavorate all'uncinetto. Mentre i cittadini volontari del paese hanno preparato con cura e fantasia piccoli presepi all'interno di ogni pilone presente nel comune baldisserese, eccetto quello dedicato a San Sebastiano, che è stato allestito dal Municipio in piazza Martiri.