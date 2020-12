Bra, nessun presepe vivente a Bandito, ecco quello statico e solidale in piazza Giovanni XXIII

La pandemia costringe ad un’altra rinuncia. Arrivederci al 2021 per la rappresentazione vivente della Natività che ogni anno si ridisegna a Bandito. Era coinvolta l’intera frazione di Bra con decine di figuranti e il Covid ha decretato lo stop.

Rischio assembramenti altissimo, considerata la grande affluenza che tradizionalmente si forma, per un appuntamento che enfatizza la magia delle feste natalizie.

C’è però chi ha pensato ad una riconversione del presepe vivente, per non rinunciare del tutto al simbolo del Natale. L’organizzazione, fatta di volontari che sin dalla prima edizione dedicano sforzi, tempo e mezzi a questo scopo, per prima in città, si è messa al lavoro per trasmettere un segnale di speranza attraverso una manifestazione altrettanto rappresentativa.

Dunque, il presepe vivente non è annullato, ma sarà diverso e conserverà intatto il suo fascino. Infatti è sostituito da un presepe statico con sagome in legno, collocato in piazza Giovanni XXIII, antistante la chiesa parrocchiale, che chiunque potrà visitare in questo periodo, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Non mancheranno gli alberi di Natale, che tutti i banditesi sono invitati ad addobbare, a partire dai più piccoli, per rendere magica tutta questa esperienza.

Come motto la comunità ha voluto usare una frase di papa Francesco: “Presepe e albero di Natale, segni di luce in tempi difficili. Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel nostro cuore: tendiamo la mano a chi ha più bisogno, così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi”.

Una meta da non perdere anche per far crescere il seme della solidarietà mediante il cesto della condivisione, posizionato all’interno della capanna. Nella cesta si possono depositare i cibi a lunga conservazione, che saranno destinati dalla Caritas cittadina all’Emporio solidale, una realtà concreta di sussistenza, volta ad arginare le difficoltà economiche delle famiglie in tempo di crisi e le forme più gravi di indigenza delle persone meno fortunate.