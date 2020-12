Gli auguri dell'associazione Uomini di Mondo

Anche l'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, Associazione nata nel 1998 prendendo spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano Antonio de Curtis in arte Totò in numerosi suoi film: "Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo", e che riunisce tutte le persone che anche per un solo giorno hanno prestato servizio militare o civile nella nostra Provincia, quest'anno a causa della pandemia di Covid -19 ha dovuto cancellare l'Adunata come pure la manifestazione alternativa che s'era allestita in sostituzione del tradizionale appuntamento autunnale.