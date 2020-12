Sulla statale 231 "di Santa Vittoria" proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione

Proseguono i ripristini della pavimentazione avviati da Anas lungo la statale 231 “di Santa Vittoria” in provincia di Cuneo.

Oggi si concluderanno, in anticipo sul cronoprogramma, le lavorazioni a Cinzano, nel comune di Santa Vittoria d’Alba, dove da ieri è in vigore il senso unico alternato tra il km 34 e il km 35,800. Il percorso alternativo consigliato è costituito dalla SP7.

A partire da domani il cantiere si sposterà a Govone per consentire il ripristino della pavimentazione della statale in tratti saltuari tra il km 19,450 e il km 20,100.

Durante i lavori, che si prevede di completare entro venerdì 18 dicembre, sarà in vigore il senso unico alternato gestito dai movieri, nella fascia oraria 7:00 – 19:00.

Inoltre, per consentire l’adeguamento delle barriere laterali di sicurezza lungo la statale 28 “del Colle di Nava”, a partire da venerdì 18 dicembre e fino al 28 febbraio 2021 sarà in vigore il senso unico alternato a San Michele Mondovì, sempre in provincia di Cuneo.

Il tratto interessato dai lavori è ricompreso tra il km 39,900 e il km 40,150 della statale.