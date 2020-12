Volley femminile A1: ottima Bosca S.Bernardo Cuneo, Il Bisonte Firenze abbattuto nella prima di ritorno

La Bosca S.Bernardo Cuneo inizia il girone di ritorno con una vittoria superando al Pala UBI Banca Il Bisonte Firenze per 3-0. Prestazione convincente della squadra di Pistola, priva di Noemi Signorile. Bissato il successo dell'andata (allora fu 3-1 per le "gatte").

Pistola parte con Turco in regia, Bici opposto, Candi e Zakchaiou al centro, Ungureanu e Giovannini schiacciatrici, Zannoni libero. Mencarelli risponde con Cambi al palleggio, Nwakalor opposto, Alberti e Kone centrali, Van Gestel e Guerra schiacciatrici, Venturi libero.

Le ospiti partono con il piede giusto: 5-9 (Guerra in evidenza). Muro e poi ace di Bici, 8-10. Il divario si riduce ulteriormente con un altro ace, nello specifico di Sonia Candi: 12-13. Bene Bici, il suo attacco vincente vale la parità (14-14). Cuneo avanti con il muro di Zakchaiou, 16-15, poi ancora Bici per il +2 (17-15). La squadra di casa acquisisce fiducia: Ungureanu mette giù la palla del 19-16. Turco giostra bene ed arma Candi per il +4: 21-17. Candi efficace anche a muro, 22-17. 25-20 il punteggio finale, 1-0 al Pala UBI Banca.

Anche nel secondo set Firenze ha un approccio migliore, 2-6. Cuneo risponde alla grande e si porta avanti: ace di Turco, con l'aiuto del nastro, poi Bici, Giovannini e Zakchaiou: 9-7. Ace di Zakchaiou, 12-9. Il Bisonte non molla e recupera terreno (Nwakalor sugli scudi): la sfida corre sul filo dell'equilibrio. Punto importante di Giovannini, 22-21. Ancora di più l'ace di Candi, 24-22. Chiude Bici, 25-23.

Il Bisonte riparte con il coltello tra i denti, 7-11. Bici mette le basi per la rimonta: (9-11), completata dal muro di Zakchaiou: 12-12. Bici ha continuità, 13-12. Ungureanu, di potenza, porta il margine di vantaggio a due lunghezze: 16-14. Alice Turco (poi nominata MVP) mura la palla del +3, 19-16. Le ragazze di Mencarelli non demordono e riacciuffano le avversarie (21-21), portandosi avanti con l'ace di Van Gestel, 22-21. Ace di Turco e punto di Zakchaiou, 24-22. Chiude i giochi, ancora una volta, Erblira Bici: 25-23.

Cuneo centra il successo nell' ultima casalinga del 2020 e si prepara a tornare in campo sabato 26 gennaio, in casa di Chieri, nell'anticipo della quarta giornata di ritorno.