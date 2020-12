Alba investe sullo sport: nuova veste per i campi di Mussotto e via dell’Acquedotto

Dopo un rinvio indotto dalla neve nella scorsa settimana, l’assolata mattinata di oggi ha consentito all’Amministrazione albese e alle società sportive che utilizzano i due terreni da gioco di inaugurare l’opera appena terminata su due importanti impianti sportivi cittadini: il campo principale del "Renzo Saglietti" di Mussotto, che ormai da qualche anno ospita gli oltre 300 bambini e ragazzi che militano nella "cantera" dell’Area Calcio Alba Roero, e quello che in via dell’Acquedotto rappresenta uno dei terreni (l’altro è quello parrocchiale di via Pieroni) sui quali il Gruppo Sportivo San Cassiano utilizza per le proprie squadre e con quelle del Settore Giovanile Alba (Sga), il progetto giovanile che da circa un lustro ha affratellato la società albese a diverse altre storiche realtà del pallone cittadino (San Cassiano, Santa Margherita, Stella Maris, Sport Insieme), in collaborazione col Corneliano Roero.



Due impianti in qualche modo giovani. Il primo entrò in funzione nel 1986, diventando per una lunga e memorabile stagione la casa del Gs Koala.

Più recente il secondo, pianificato dal Comune nei primi anni Duemila – con Beppe Rossetto primo cittadino e Alberto Cirio nella doppia veste di vicesindaco e giocatore del San Cassiano – e inaugurato tra il 2005 e il 2006, rispondendo alle sollecitazioni che arrivavano dalla società sportiva come dal comitato di quartiere, desiderosi di dare nuovo respiro a una realtà che, nata per iniziativa di un gruppo di volenterosi, stava prendendo sempre maggior piede.



Analoghe richieste hanno convinto la precedente e l’attuale Amministrazione a investire nel rinnovo dei due impianti, i cui fondi sono stati completamenti rifatti con un nuovo manto in erba sintetica, che consentirà di gestirli in modo più efficiente e alla fine meno costoso.

Per l’ammodernamento del "Saglietti", la Giunta Marello aveva messo avviato un’opera che l’esecutivo ora guidato da Carlo Bo ha ritenuto di portare avanti e completare – raccogliendo in questo senso il plauso bipartisan dell’ex consigliere comunale allo Sport Claudio Tibaldi –, accompagnandola all’altrettanto importante investimento realizzato in via dell’Acquedotto.



I due interventi – che oltre al manto in sintetico hanno compreso anche il totale rifacimento dei fondi, la realizzazione di impianti di irrigazione, la posa di nuove porte e panchine e il rifacimento delle recinzioni – sono costati rispettivamente 370mila e 340mila euro.



Un impegno significativo, ma che – come ha ricordato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Reggio, al battesimo della fascia tricolore per il taglio del nastro – "rappresenta un investimento che migliora ancora il già invidiabile livello dell’impiantistica sportiva a disposizione della nostra città: un patrimonio fruito quotidianamente da centinaia di bambini, giovani e adulti, che riconoscono il grande valore anche sociale della pratica sportiva".



Argomenti fatti propri anche dagli altri intervenuti alla doppia inaugurazione, dal presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri al consigliere comunale delegato allo Sport Daniele Sobrero, già presidente del Corneliano Roero e ora in lizza per il rinnovo del consiglio regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, passando per il capo di Gabinetto del Sindaco Leonardo Prunotto e per i vertici delle due società sportive: lo storico presidente del San Cassiano Michele Canale e quello dell’Area Calcio Luciano Cane. Entrambi hanno ringraziato per la realizzazione di quello che era un loro piccolo sogno, quello di nuovi terreni sui quali fare giocare i ragazzi in sicurezza, nella speranza di poterci ritornare quanto prima una volta superata l’emergenza sanitaria, mentre Domenico Boeri ha dal canto suo espresso l’auspicio che l’impianto di corso Europa possa ricordare un domani la figura di Mirco Vola Righetti, compianta figura del calcio cittadino, scomparso nel 2013 ad appena 53 anni, che San Cassiano ricorda ancora con grande affetto.